Ірина Білик довела до сліз зверненням до покійної мами і показала її щасливу на архівному фото

Ірина Білик

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Українська співачка Ірина Білик довела до сліз зверненням до покійної мами.

Ганни Яківни не стало рівно п'ять років тому. Ірина Білик присвятила мамі допис в Instagram, де вшанувала пам'ять близької людини в роковини її смерті. Артистка опублікувала фото, де зображена щаслива Ганна Яківна з квітами. Виконавиця поділилася, що неабияк вдячна мамі за любов, яку вона їй залишила. За словами Ірини Білик, Ганну Яківну неабияк обожнювали та поважали її прихильники.

Хоч вже минуло п'ять років, однак виконавиці не вистачає мами. Зірка говорить, що це ніколи не зміниться. Тим не менш, рідна людина продовжує жити в її спогадах та сновидіннях, де в неї все добре.

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Мама Ірини Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

"Моя мама полетіла дуже рано... Вона не встигла пожити для себе, але головне, що вона залишила мені, - це багато любові до людей! Її також знали та любили мої шанувальники! Вона сниться мені щасливою, у гарних сукнях і все в неї там добре! Просто її не вистачає мені…І так буде завжди…П'ять років - як одна мить…Мамуля…", - розчулила артистка.

Нагадаємо, нещодавно акторка Яна Глущенко розкрила правду про фатальну ДТП, в якій загинула зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська. Артистка розповіла, хто винуватець аварії та де він зараз перебуває.