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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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872
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2 хв

Ірина Білик, Надя Дорофєєва та інші переносять концерти в Україні: відома причина

Виконавці планують свої виступи на інші дати.

Автор публікації
Валерія Сулима Валерія Сулима
Надя Дорофєєва та Ірина Білик

Надя Дорофєєва та Ірина Білик

Українські співачки Ірина Білик, Надя Дорофєєва та інші переносять свої концерти в Україні.

Артисти прийняли таке рішення після ракетного удару по Кривому Рогу. 4 квітня російська загарбницька армія випустила ракети по місту. На жаль, було влучання, внаслідок якого загинуло 20 мирних мешканців, серед яких дев'ятеро – це діти.

По всій Україні був оголошений День жалоби за загиблими в Кривому Розі, у кого 6 квітня, а в кого 7 квітня. Тим часом і в самому місті та Дніпрі триватиме триденна жалоба, починаючи від 7 квітня.

Артисти, в яких були заплановані концерти 6 квітня, масовано їх переносять. Співачка Ірина Білик відіграє свій ювілейний концерт 7 квітня. Артистка через День жалоби скасувала виступ 6 квітня і перенесла його на наступний день.

"Ми щиро співчуваємо родинам загиблих та постраждалим. Разом з усією країною розділяємо біль втрати і віримо в силу нашої єдності", - повідомляє артистка.

Ірина Білик перенесла концерт у Києві / © instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик перенесла концерт у Києві / © instagram.com/bilyk_iryna

Співачка KOLA перенесла свій концерт у Черкасах на 8 квітня. Концерт взагалі мав відбутися 6 квітня, артистці дозволили його проводити, адже Днем жалоби в місті оголосили 7 квітня. Утім, співачка все ж таки прийняла рішення про переніс.

"Концерт у Черкасах ми переносимо на 8 квітня. Попри те, що День жалоби в Черкасах 7 квітня і нам дозволили проводити концерт. Сподіваємося на розуміння", - поділилася артистка.

KOLA перенесла концерт у Черкасах / © instagram.com/kola__official

KOLA перенесла концерт у Черкасах / © instagram.com/kola__official

Співачка Оксана Білозір перенесла концерт у Калуші. Артистка відіграє його 7 квітня: "Щиро співчуваємо тим, хто втратив рідних і близьких…Сумуємо разом із вами".

Виконавиця Надя Дорофєєва мала відіграти концерт у Дніпрі 7 квітня. Утім, у місті у цей день буде жалоба. Тож, співачка перенесла виступ. Дату артистка оголосить згодом: "Висловлюємо співчуття рідним і близьким загиблих".

Надя Дорофєєва перенесла концерт у Дніпрі / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва перенесла концерт у Дніпрі / © instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, окупанти 4 квітня завдали жахливого ракетного удару по Кривому Рогу. Ірина Білик, Софія Ротару та інші зірки відреагували на трагедію.

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