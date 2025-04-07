Ірина Білик, Надя Дорофєєва та інші переносять концерти в Україні: відома причина

Надя Дорофєєва та Ірина Білик

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Українські співачки Ірина Білик, Надя Дорофєєва та інші переносять свої концерти в Україні.

Артисти прийняли таке рішення після ракетного удару по Кривому Рогу. 4 квітня російська загарбницька армія випустила ракети по місту. На жаль, було влучання, внаслідок якого загинуло 20 мирних мешканців, серед яких дев'ятеро – це діти.

По всій Україні був оголошений День жалоби за загиблими в Кривому Розі, у кого 6 квітня, а в кого 7 квітня. Тим часом і в самому місті та Дніпрі триватиме триденна жалоба, починаючи від 7 квітня.

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Артисти, в яких були заплановані концерти 6 квітня, масовано їх переносять. Співачка Ірина Білик відіграє свій ювілейний концерт 7 квітня. Артистка через День жалоби скасувала виступ 6 квітня і перенесла його на наступний день.

"Ми щиро співчуваємо родинам загиблих та постраждалим. Разом з усією країною розділяємо біль втрати і віримо в силу нашої єдності", - повідомляє артистка.

Ірина Білик перенесла концерт у Києві / © instagram.com/bilyk_iryna

Співачка KOLA перенесла свій концерт у Черкасах на 8 квітня. Концерт взагалі мав відбутися 6 квітня, артистці дозволили його проводити, адже Днем жалоби в місті оголосили 7 квітня. Утім, співачка все ж таки прийняла рішення про переніс.

"Концерт у Черкасах ми переносимо на 8 квітня. Попри те, що День жалоби в Черкасах 7 квітня і нам дозволили проводити концерт. Сподіваємося на розуміння", - поділилася артистка.

KOLA перенесла концерт у Черкасах / © instagram.com/kola__official

Співачка Оксана Білозір перенесла концерт у Калуші. Артистка відіграє його 7 квітня: "Щиро співчуваємо тим, хто втратив рідних і близьких…Сумуємо разом із вами".

Виконавиця Надя Дорофєєва мала відіграти концерт у Дніпрі 7 квітня. Утім, у місті у цей день буде жалоба. Тож, співачка перенесла виступ. Дату артистка оголосить згодом: "Висловлюємо співчуття рідним і близьким загиблих".

Надя Дорофєєва перенесла концерт у Дніпрі / © instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, окупанти 4 квітня завдали жахливого ракетного удару по Кривому Рогу. Ірина Білик, Софія Ротару та інші зірки відреагували на трагедію.