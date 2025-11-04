ТСН у соціальних мережах

Ірина Білик показала 10-річного сина від ексчоловіка і звернулася за порадою: "Як допомогти дитині?"

Зіркова мама зіткнулася з типовою проблемою у більшості сучасних підлітків.

Віра Хмельницька
Ірина Білик

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Українська співачка Ірина Білик поділилася родинним контентом.

В Instagram співачка оприлюднила кадри свого молодшого сина Табріза. Підрослий хлопчик попозував у незвичній локації, на стінах якої видніється проєкція. Заворожений син зірки спочатку стояв спиною до об’єктива, а потім повернувся та щасливо попозував. Милий допис зіркова мама супроводила власною піснею «Щастя моє».

Водночас Ірина натякнула, що зараз у житті її сина з’явилася нова проблема. Зокрема, співачку бентежить кількість проведеного часу Табрізом у ґаджетах. Тож за порадою виконавиця звернулася до підписників.

Син Ірини Білик Табріз / © instagram.com/bilyk_iryna

Син Ірини Білик Табріз / © instagram.com/bilyk_iryna

«Як допомогти дитині відмовитись від гаджетів та ігор — спокійно й без сліз?» — поцікавилася Білик.

У коментарях батьки почали ділитися своїм досвідом, порадами, а також залишати компліменти Табрізу.

  • Який же він милий хлопчик

  • На жаль, зараз усі діти дуже ґаджетозалежні. Побільше гуртків, тренування

  • Яке сонечко

  • Та що казати про наших дітей, якщо я вже на TikTok підсіла. Тож ґаджети — це загроза для всього суспільства

Нагадаємо, нещодавно акторка Олена Кравець також показала свою старшу доньку Марію. Разом родина відвідала цікаву подію у Києві.

