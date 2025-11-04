- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 59
- Час на прочитання
- 1 хв
Ірина Білик показала 10-річного сина від ексчоловіка і звернулася за порадою: "Як допомогти дитині?"
Зіркова мама зіткнулася з типовою проблемою у більшості сучасних підлітків.
Українська співачка Ірина Білик поділилася родинним контентом.
В Instagram співачка оприлюднила кадри свого молодшого сина Табріза. Підрослий хлопчик попозував у незвичній локації, на стінах якої видніється проєкція. Заворожений син зірки спочатку стояв спиною до об’єктива, а потім повернувся та щасливо попозував. Милий допис зіркова мама супроводила власною піснею «Щастя моє».
Водночас Ірина натякнула, що зараз у житті її сина з’явилася нова проблема. Зокрема, співачку бентежить кількість проведеного часу Табрізом у ґаджетах. Тож за порадою виконавиця звернулася до підписників.
«Як допомогти дитині відмовитись від гаджетів та ігор — спокійно й без сліз?» — поцікавилася Білик.
У коментарях батьки почали ділитися своїм досвідом, порадами, а також залишати компліменти Табрізу.
Який же він милий хлопчик
На жаль, зараз усі діти дуже ґаджетозалежні. Побільше гуртків, тренування
Яке сонечко
Та що казати про наших дітей, якщо я вже на TikTok підсіла. Тож ґаджети — це загроза для всього суспільства
