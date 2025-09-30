- Дата публікації
-
Гламур
- Гламур
999
- 999
1 хв
- 1 хв
Ірина Білик показала молодшого сина в культовому місці: який вигляд має 10-річний Табріз зараз
Зіркова мама показала частинку щасливого дитинства синочка.
Українська співачка Ірина Білик вперше за тривалий час показала свого молодшого сина Табріза.
У фотоблогу виконавиця оприлюднила світлину 10-річного сина на тлі культового місця — парку розваг "Діснейленд" у Франції. Підрослий Табріз попозував у бейсболці та футболці. Тим часом артистка вже традиційно поставила фанам запитання з інтригою. Так, цього разу вона поцікавилася темою батьківства та у кого є більше повноважень.
"Хто має більше прав на виховання дітей — мама чи тато?" — підписала фото з сином Ірина.
У коментарях, крім відповідей, шанувальники зірки потішилися рідкісній світлині Табріза та засипали його компліментами.
Не хто має більше прав, а хто має бажання виховувати і дарувати безцінні моменти. Ви чудова матуся
Який красунчик! Так виріс
Обидва повинні бути в житті дитини! Хлопчику потрібен батько! Але така матуся як Ви впорається за двох. Який він красунчик!
До слова, зіркова мама доволі рідко показує своїх дітей і майже нічого не розповідає про їхнє життя під час війни. Щоправда, про старшого сина співачки відомо дещо більше. Так, Гліб Оверчук активно веде соціальні мережі, де ділиться контентом з-за кордону. Зокрема, найчастіше це Іспанія. Хлопець займається музикою та грає у рок-гурті.
Нагадаємо, нещодавно Ірина Білик показала свої розваги з 5-річною донькою Наталії Могилевської.