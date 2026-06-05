Ірина Білик показала обручку від таємничого чоловіка та спантеличила зізнанням

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Реклама

Українська співачка Ірина Білик заінтригувала шанувальників новим відео, на якому їй вручають каблучку та, схоже, освідчуються.

Артистка вкотре опинилася в центрі уваги прихильників. Цього разу приводом стало загадкове відео, яке вона опублікувала в соцмережах. У ролику Білик знімає пов’язку з очей і несподівано бачить перед собою чоловіка, який стоїть на одному коліні. У руках він тримає червону оксамитову коробочку з каблучкою. Судячи з реакції співачки, такий жест став для неї справжньою несподіванкою.

«Так чи ні цього разу?» — звернулася Ірина до підписників.

Реклама

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

У коментарях фани миттєво взялися радити зірці не відмовлятися від щастя. Більшість користувачів одностайно підтримали можливого нареченого та побажали артистці нової історії кохання.

«Звісно, що так. Тільки не за Коляденка, молодого, Іра, беріть»

«Щасливою можна бути в будь-якому віці. Кажіть: „Так“

«Іра, будьте пильною! Не дозволяйте більше нікому експериментувати з Вашим великим щирим серцем!»

«Для того, щоб зрозуміти, треба спробувати»

«Урааа, вітаємо! Отже, букет у вересні таки не помилився»

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Деякі прихильники навіть висунули здогадки, хто це може бути. Теорії фанів виявилися максимально неочікуваними.

«Це що, Нікітін?»

«Буде дует Білик-Цибульська?»

«Це син Іри?»

«Це син Глібчик»

«Також думаю, що це її старший син показує обрану для коханої обручку»

Втім, сама виконавиця поки не розкриває всіх деталей. Тож залишається лише здогадуватися, чи справді йдеться про пропозицію руки та серця, чи це лише частина творчої інтриги перед новим проєктом. Поки ж відео продовжує активно обговорюватися в Мережі.

Ірина Білик з колишніми чоловіками

Зазначимо, особисте життя Ірини Білик завжди викликало підвищений інтерес публіки. Співачка була заміжня за Юрієм Нікітіним, а також мала гучні стосунки з Андрієм Оверчуком, Дмитром Коляденком, Дмитром Дікусаром та Асланом Ахмадовим.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Коляденко помирився з ексобраницею Іриною Білик і заобіймав її просто на сцені.

Новини партнерів