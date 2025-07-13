Ірина Білик показала підрослого 10-річного сина і розсекретила, як минають його канікули

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

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Українська співачка Ірина Білик вперше за тривалий час показала фото свого 10-річного сина Табріза.

До слова, хлопчик доволі рідкісний гість у маминому фотоблогу. Та й взагалі, Ірина Білик не з тих, хто часто ділиться сімейним контентом. Однак цього разу знаменитість зробила виняток. Річ у тім, що співачка спілкувалася зі своїми прихильниками. Фани артистки не могли не поцікавитися, як справи в її сина Табріза.

В Ірини Білик запитали, як у хлопчика минають канікули та чим він займається. Артистка опублікувала фото 10-річного Табріза. На знімку помітно, як хлопчина вже неабияк підріс. Як зазначила виконавиця, її молодший син нині активно займається спортом. До речі, на фото Табріз був зображений на дереві, тож Ірина Білик жартома додала, що він також лазить ними у вільний час.

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"Активно займається спортом і лазить по деревах", - підписала знімок із сином виконавиця.

Молодший син Ірини Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Зазначимо, Ірина Білик виховує двох синів. Старшому Глібу нині 26 років. Ірина Білик народила його від манекенника Андрія Оверчука. Також артистка виховує 10-річного Табріза від фотографа Аслана Ахмадова.

Нагадаємо, нещодавно співачка MamaRika поділилася фото з сином. Артистка приголомшила, як Давід з роками змінився.