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Ірина Білик показала рідкісні кадри з 10-річним сином, який зовсім на неї не схожий
Хлопчик помітно підріс та став копією батька.
Українська співачка Ірина Білик показала рідкісні кадри з молодшим сином Табрізом і викликала бурхливе обговорення в Мережі.
Артистка поділилася з підписниками теплим сімейним моментом. Разом із 10-річним сином вона відвідала майстер-клас із гончарства. Хлопчик із захопленням узявся за створення власного виробу, а зіркова мама уважно спостерігала за процесом. Відео швидко привернуло увагу шанувальників. Утім, найбільше користувачів зацікавив зовсім інший нюанс.
«Що дитина запам’ятає більше: дорогі подарунки чи такі прості моменти, проведені разом», — написала Ірина Білик.
У коментарях під роликом користувачі зазначили, що Табріз помітно підріс і дедалі більше стає схожим на свого батька. Темноволосий хлопчик зовсім не успадкував зовнішність знаменитої мами, що особливо здивувало прихильників співачки. До того ж син артистки нечасто з’являється в її соцмережах, тому кожне нове відео з ним викликає чималий інтерес.
Табріза неймовірно захопив творчий процес, а сама Білик не приховувала радості від часу, проведеного разом із сином.
Нагадаємо, нещодавно Ірина Білик похвалилася великим уловом і заінтригувала фанів словами про заміжжя.