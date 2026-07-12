Ірина Білик показала рідкісні кадри з 10-річним сином, який зовсім на неї не схожий

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Реклама

Українська співачка Ірина Білик показала рідкісні кадри з молодшим сином Табрізом і викликала бурхливе обговорення в Мережі.

Артистка поділилася з підписниками теплим сімейним моментом. Разом із 10-річним сином вона відвідала майстер-клас із гончарства. Хлопчик із захопленням узявся за створення власного виробу, а зіркова мама уважно спостерігала за процесом. Відео швидко привернуло увагу шанувальників. Утім, найбільше користувачів зацікавив зовсім інший нюанс.

«Що дитина запам’ятає більше: дорогі подарунки чи такі прості моменти, проведені разом», — написала Ірина Білик.

Реклама

Ірина Білик з сином Табрізом / © instagram.com/fan_iryna_bilyk

Ірина Білик з сином Табрізом / © instagram.com/fan_iryna_bilyk

У коментарях під роликом користувачі зазначили, що Табріз помітно підріс і дедалі більше стає схожим на свого батька. Темноволосий хлопчик зовсім не успадкував зовнішність знаменитої мами, що особливо здивувало прихильників співачки. До того ж син артистки нечасто з’являється в її соцмережах, тому кожне нове відео з ним викликає чималий інтерес.

Табріза неймовірно захопив творчий процес, а сама Білик не приховувала радості від часу, проведеного разом із сином.

Ірина Білик з сином Табрізом / © instagram.com/fan_iryna_bilyk

Ірина Білик з сином Табрізом / © instagram.com/fan_iryna_bilyk

Нагадаємо, нещодавно Ірина Білик похвалилася великим уловом і заінтригувала фанів словами про заміжжя.

Новини партнерів