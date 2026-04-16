Ірина Білик показала себе у дитинстві на архівних фото і розчулила зізнанням: "Йшла зі страхами"
Співачка у часи зневіри нагадала собі про дитячу мрію й тернистий шлях до неї.
Українська співачка Ірина Білик поділилася зворушливими архівними світлинами зі свого дитинства та відверто розповіла про шлях до мрії.
Артистка поринула у спогади й показала, якою була ще маленькою — на фото видно, що любов до музики та сцени супроводжувала її з ранніх років. За словами Білик, сьогодні вона іноді забуває, що колись її нинішній успіх здавався лише далеким бажанням.
Щоб не втрачати віру в себе у складні моменти, співачка створила символічний колаж із дитячих і свіжих кадрів. Таким чином вона нагадує собі, який шлях уже подолала, і знаходить сили рухатися далі, попри втому, невпевненість і надмірну кількість уваги.
«Коли починаю сумніватися в собі, в своїх рішеннях чи навіть у своїх мріях, я просто нагадую собі одну річ: колись усе, що в мене є зараз, теж було лише мрією. Такою ж далекою, трохи страшною, іноді навіть нереальною. Але я йшла до неї. Маленькими кроками, з сумнівами, зі страхами — але йшла», — зізналася Ірина.
