Ірина Білик показала себе у дитинстві на архівних фото і розчулила зізнанням: "Йшла зі страхами"

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Реклама

Українська співачка Ірина Білик поділилася зворушливими архівними світлинами зі свого дитинства та відверто розповіла про шлях до мрії.

Артистка поринула у спогади й показала, якою була ще маленькою — на фото видно, що любов до музики та сцени супроводжувала її з ранніх років. За словами Білик, сьогодні вона іноді забуває, що колись її нинішній успіх здавався лише далеким бажанням.

Щоб не втрачати віру в себе у складні моменти, співачка створила символічний колаж із дитячих і свіжих кадрів. Таким чином вона нагадує собі, який шлях уже подолала, і знаходить сили рухатися далі, попри втому, невпевненість і надмірну кількість уваги.

Реклама

«Коли починаю сумніватися в собі, в своїх рішеннях чи навіть у своїх мріях, я просто нагадую собі одну річ: колись усе, що в мене є зараз, теж було лише мрією. Такою ж далекою, трохи страшною, іноді навіть нереальною. Але я йшла до неї. Маленькими кроками, з сумнівами, зі страхами — але йшла», — зізналася Ірина.

