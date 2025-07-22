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Ірина Білик показала себе у юності з рудою шевелюрою, де її просто не впізнати
Артистка поринула у ностальгію.
Українська співачка Ірина Білик показала, який вигляд мала у період юності.
У фотоблогу зірка опублікувала архівне фото та не стала розкривати його рік, а попросила шанувальників відгадати. Тим не менш, на світлині Ірина зображена ще зовсім юною та з короткостриженим волоссям рудого кольору. Поруч з нею позує чоловік, якого вона не стала називати.
Своєю чергою юзери взялися розгадувати цю загадку. У коментарях є одразу декілька припущень: Ігор Карнелюк, Олександр Ягольник. Водночас фани поділилися спогадами про перші періоди творчості Білик і засипали її компліментами.
О, яка ви класна!!! Я була на вашому концерті, коли ви були в цьому стилі! Любила вас завжди!
Історичне фото. Старт людини-легенди з піснями нашої молодості. Дякую, Ірино, за чудові пісні, які навіюють смак і запах молодості
Ірчик привіт! Я памʼятаю твій перший концерт, який я побачив! Червоний корпус університету я студент і ти виступаєш перед виступом Клінтона
Ледь впізнала Ірину Білик, проста невинна дівчина
Нагадаємо, нещодавно Ірина Білик показала підрослого 10-річного сина і розсекретила, як минають його канікули.