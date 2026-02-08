Ірина Білик показала свіже фото 10-річного сина і похизувалась його кулінарним талантом

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Реклама

Українська співачка Ірина Білик потішила свіжим фото 10-річного сина.

Знаменитість вкрай рідко ділиться сімейним контентом. Проте все ж таки час від часу артистка тішить фанів фото з родиною. Цього разу Ірина Білик в Instagram-stories опублікувала свіжий знімок молодшого сина Табріза, якому вже 10 років. На світлині можна помітити, як хлопчик вже помітно підріс.

Окрім того, Ірина Білик розсекретила хобі Табріза. Виявляється, хлопчикові до вподоби готувати. Ба більше, він вже навіть визначився з майбутньою професією. Табріз хоче стати кухарем. До речі, співачка вже встигла похизуватися кулінарним талантом сина. Табріз на світлині демонстрував десерт, який, вочевидь, сам і приготував.

Реклама

"Каже, що стане кухарем", - поділилась артистка.

Молодший син Ірини Білик Табріз / © instagram.com/bilyk_iryna

Зазначимо, Ірина Білик виховує двох синів. Старшого Гліба артистка народила 18 червня 1999 року від манекенника Андрія Оверчука. Молодший Табріз з'явився на світ 8 грудня 2015 року, коли виконавиця перебувала в шлюбі з фотографом Асланом Ахмадовим.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Білик поскаржилась на брак дров у Києві. Також артистка дотепно відповіла на поради "грітися чоловіком".