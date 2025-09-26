- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 245
- Час на прочитання
- 1 хв
Ірина Білик показалася з 5-річною донькою Могилевської та влаштувала сюрприз для неї
Співачка зустрілася з маленькою Сонею за кулісами концерту.
Українська співачка Ірина Білик показала зворушливу зустріч з молодшою донькою своєї колеги Наталії Могилевської.
У фотоблогу артистка поділилася кадрами з-за лаштунків одного з концертів. Так, до свого виступу Ірина готувалася не одна. Разом з нею можна помітити Наталію та її донечку Соню. Вочевидь, про зустріч з п’ятирічною дівчинкою Білик знала завчасно, тож підготувала для неї сюрприз — різноманітні книги.
Малеча неабияк зраділа такому подарунку. Соня одразу показала все зірковій мамі, а потім просто на галявині почала з нею та Іриною читати віршики й розглядати малюнки. Насамкінець дівчинка обійняла Білик і подякувала. Сама Могилевська також висловила свою вдячність товаришці за такий милий вчинок.
"Там, де зʼявляються діти та Ірина Білик, сонце світить тепліше! Дякую, моя прекрасна, за ці чудові книжки, що не забула, що потурбувалася. Соня просто в захваті й мама теж", — замилувала зірка.
Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська показала свій пікнік з Сонею та який курйоз стався на прогулянці.