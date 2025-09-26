ТСН у соціальних мережах

Ірина Білик показалася з 5-річною донькою Могилевської та влаштувала сюрприз для неї

Співачка зустрілася з маленькою Сонею за кулісами концерту.

Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Ірина Білик з донькою Наталії Могилевської

Ірина Білик з донькою Наталії Могилевської / © instagram.com/bilyk_iryna

Українська співачка Ірина Білик показала зворушливу зустріч з молодшою донькою своєї колеги Наталії Могилевської.

У фотоблогу артистка поділилася кадрами з-за лаштунків одного з концертів. Так, до свого виступу Ірина готувалася не одна. Разом з нею можна помітити Наталію та її донечку Соню. Вочевидь, про зустріч з п’ятирічною дівчинкою Білик знала завчасно, тож підготувала для неї сюрприз — різноманітні книги.

Малеча неабияк зраділа такому подарунку. Соня одразу показала все зірковій мамі, а потім просто на галявині почала з нею та Іриною читати віршики й розглядати малюнки. Насамкінець дівчинка обійняла Білик і подякувала. Сама Могилевська також висловила свою вдячність товаришці за такий милий вчинок.

Наталія Могилевська з донькою / © instagram.com/bilyk_iryna

Наталія Могилевська з донькою / © instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик з донькою Наталії Могилевської / © instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик з донькою Наталії Могилевської / © instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик з донькою Наталії Могилевської / © instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик з донькою Наталії Могилевської / © instagram.com/bilyk_iryna

"Там, де зʼявляються діти та Ірина Білик, сонце світить тепліше! Дякую, моя прекрасна, за ці чудові книжки, що не забула, що потурбувалася. Соня просто в захваті й мама теж", — замилувала зірка.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська показала свій пікнік з Сонею та який курйоз стався на прогулянці.

