Ірина Білик показалася з Дмитром Коляденком і здивувала заявою про їхні стосунки зараз

Ірина Білик та Дмитро Коляденко

Українська співачка Ірина Білик показалася з колишнім коханим, шоуменом Дмитром Коляденком, і здивувала заявою про їхні стосунки зараз.

Так, виконавиця вирішила поспілкуватися з підписниками в Instagram-stories. Артистці поставили чимало запитань та не оминули увагою її стосунки з Дмитром Коляденком. Зокрема, у співачки поцікавилися, чи підтримує вона зв'язок із шоуменом. На що Ірина Білик опублікувала їхнє архівне спільне фото. Артистка також зізналась, що зараз вони не спілкуються. Чому так – знаменитість не стала пояснювати.

"Зараз ні (не спілкується – прим. ред.)!" – коротко відповіла артистка.

Ірина Білик та Дмитро Коляденко

Зазначимо, свого часу Ірина Білик та Дмитро Коляденко перебували в стосунках, що більше нагадували "американські гірки". Пара почала зустрічатися 2001 року, а остаточно порвала 2006-го. Попри розрив, їм вдалося зберегти теплі стосунки. Щоправда, наразі між ними, схоже, знову пробігла чорна кицька.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Білик відверто заговорила про нові стосунки. Артистка також здивувала заявою про весілля.