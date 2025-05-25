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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1951
Час на прочитання
1 хв

Ірина Білик показалася з двома синами й розкрила подробиці особистого життя

Співачка поділилася, як любить проводити вільний час.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Ірина Білик

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Українська співачка Ірина Білик уперше за тривалий час показала своїх двох дітей.

Артистка у фотоблогу дала відповіді на найцікавіші запитання прихильників. Так, під час одного з таких зізналася, що найулюбленіший її відпочинок – з рідними. Зокрема, опублікувала фото, де позує зі своїми двома синами – старшим Глібом і меншим Табрізом.

Вочевидь, світлина є результатом фотосесії декількох років тому. Адже Гліб Оверчук під час війни живе за кордоном. Утім, його позиція щодо війни в Україні завжди була чіткою – він засуджує вторгнення Росії та з друзями регулярно відвідує маніфестації на підтримку Батьківщини.

Ірина Білик з синами / © instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик з синами / © instagram.com/bilyk_iryna

Водночас Білик розставила крапки над "і" в особистому житті. Так, після хвилі чуток про роман з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджиоглу вона дала зрозуміти, що зараз не перебуває в жодних стосунках. Зокрема тому, що не є закоханою.

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Нагадаємо, нещодавно дружина ведучого Тімура Мірошниченка Інна різко стала на захист їхньої 6-річної доньки Мії після хейтерських коментарів у бік її голосу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1951
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