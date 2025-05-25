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- Гламур
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Ірина Білик показалася з двома синами й розкрила подробиці особистого життя
Співачка поділилася, як любить проводити вільний час.
Українська співачка Ірина Білик уперше за тривалий час показала своїх двох дітей.
Артистка у фотоблогу дала відповіді на найцікавіші запитання прихильників. Так, під час одного з таких зізналася, що найулюбленіший її відпочинок – з рідними. Зокрема, опублікувала фото, де позує зі своїми двома синами – старшим Глібом і меншим Табрізом.
Вочевидь, світлина є результатом фотосесії декількох років тому. Адже Гліб Оверчук під час війни живе за кордоном. Утім, його позиція щодо війни в Україні завжди була чіткою – він засуджує вторгнення Росії та з друзями регулярно відвідує маніфестації на підтримку Батьківщини.
Водночас Білик розставила крапки над "і" в особистому житті. Так, після хвилі чуток про роман з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджиоглу вона дала зрозуміти, що зараз не перебуває в жодних стосунках. Зокрема тому, що не є закоханою.
Нагадаємо, нещодавно дружина ведучого Тімура Мірошниченка Інна різко стала на захист їхньої 6-річної доньки Мії після хейтерських коментарів у бік її голосу.