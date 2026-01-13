Ірина Білик порівняла архівне фото зі свіжим і показала, як за 10 років змінилась її зовнішність

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Українська співачка Ірина Білик показала, як змінилась за 10 років.

Артистка долучилась до популярного тренду. Так, знаменитості нині активно згадують свій 2016 рік та діляться архівними фото. Ірина Білик не стала винятком. Виконавиця опублікувала в Instagram світлину, яка була зроблена 10 років тому. На знімку співачка позувала в чорній шубці на голе тіло, своє волосся вона розпустила, а образ доповнила макіяжем.

Ірина Білик також опублікувала й свіжу світлину, яка була зроблена вже цього року. На фото артистка постає в леопардовому жакеті та з розпущеним волоссям, яке було закручене в локони.

Виконавиця звернулась до шанувальників та поцікавилась, якого року вона мала кращий вигляд: "2016 чи 2026?". Фани артистки одразу ж почали ділитися своїми думками. Практично всі вони зійшлись на думці, що Ірина Білик має просто неперевершений вигляд будь-якого року.

Ірочко, ви завжди прекрасна!

Люблю і 2016-го, і 2026-го, і буду любити 2046-го. Іро, ви гарна завжди, і час немає значення!

А в чому різниця між фото? Одна й та сама людина.

