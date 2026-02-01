- Дата публікації
-
Гламур
- Гламур
- Кількість переглядів
- 523
- Час на прочитання
- 1 хв
Ірина Білик поскаржилася на брак дров у Києві й дотепно відповіла на поради "грітися чоловіком"
Артистка під час тривалих відключень світла намагається рятуватися гумором.
Українська співачка Ірина Білик несподівано звернулася до підписників із побутовим запитанням.
Так, артистка разом із українцями опинилася у скрутній ситуації зі світлом і теплом. Ірина вже хотіла замовляти дрова, але зіткнулася з однією проблемою. У Threads вона поцікавилася, що у Києві зараз знайти їх не так просто.
«Люди добрі, де в Києві придбати дрова?» — написала Білик у соцмережі.
У коментарях користувачі одразу почали ділитися контактами та порадами, однак співачка зізналася, що ситуація складніша, ніж здається. За її словами, майже всюди їй відповідають однаково — швидкої доставки немає.
«Куди не телефоную — ніде нема. Кажуть, тільки через тиждень можуть привезти», — пояснила артистка.
Обговорення швидко перейшло у жартівливе русло. Частина коментаторів іронізувала на тему тепла, згадавши нещодавні шоубізнесові скандали з піснею Тіни Кароль про добро, а інші порадили Ірині грітися не дровами, а «чоловіком».
«Ірино, навіщо вам дрова? Поруч має бути гарячий мужчина», — написали в коментарях.
На це Білик відповіла у своєму стилі — лаконічно й з гумором: «Краще купити дрова — менше проблем».
