Ірина Білик поскаржилася на брак дров у Києві й дотепно відповіла на поради "грітися чоловіком"

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Українська співачка Ірина Білик несподівано звернулася до підписників із побутовим запитанням.

Так, артистка разом із українцями опинилася у скрутній ситуації зі світлом і теплом. Ірина вже хотіла замовляти дрова, але зіткнулася з однією проблемою. У Threads вона поцікавилася, що у Києві зараз знайти їх не так просто.

«Люди добрі, де в Києві придбати дрова?» — написала Білик у соцмережі.

У коментарях користувачі одразу почали ділитися контактами та порадами, однак співачка зізналася, що ситуація складніша, ніж здається. За її словами, майже всюди їй відповідають однаково — швидкої доставки немає.

«Куди не телефоную — ніде нема. Кажуть, тільки через тиждень можуть привезти», — пояснила артистка.

Публікації Ірини Білик у Threads / © instagram.com/bilyk_iryna

Обговорення швидко перейшло у жартівливе русло. Частина коментаторів іронізувала на тему тепла, згадавши нещодавні шоубізнесові скандали з піснею Тіни Кароль про добро, а інші порадили Ірині грітися не дровами, а «чоловіком».

«Ірино, навіщо вам дрова? Поруч має бути гарячий мужчина», — написали в коментарях.

На це Білик відповіла у своєму стилі — лаконічно й з гумором: «Краще купити дрова — менше проблем».

Публікації Ірини Білик у Threads / © instagram.com/bilyk_iryna

