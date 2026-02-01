ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
523
Час на прочитання
1 хв

Ірина Білик поскаржилася на брак дров у Києві й дотепно відповіла на поради "грітися чоловіком"

Артистка під час тривалих відключень світла намагається рятуватися гумором.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ірина Білик

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Українська співачка Ірина Білик несподівано звернулася до підписників із побутовим запитанням.

Так, артистка разом із українцями опинилася у скрутній ситуації зі світлом і теплом. Ірина вже хотіла замовляти дрова, але зіткнулася з однією проблемою. У Threads вона поцікавилася, що у Києві зараз знайти їх не так просто.

«Люди добрі, де в Києві придбати дрова?» — написала Білик у соцмережі.

У коментарях користувачі одразу почали ділитися контактами та порадами, однак співачка зізналася, що ситуація складніша, ніж здається. За її словами, майже всюди їй відповідають однаково — швидкої доставки немає.

«Куди не телефоную — ніде нема. Кажуть, тільки через тиждень можуть привезти», — пояснила артистка.

Публікації Ірини Білик у Threads / © instagram.com/bilyk_iryna

Публікації Ірини Білик у Threads / © instagram.com/bilyk_iryna

Обговорення швидко перейшло у жартівливе русло. Частина коментаторів іронізувала на тему тепла, згадавши нещодавні шоубізнесові скандали з піснею Тіни Кароль про добро, а інші порадили Ірині грітися не дровами, а «чоловіком».

«Ірино, навіщо вам дрова? Поруч має бути гарячий мужчина», — написали в коментарях.

На це Білик відповіла у своєму стилі — лаконічно й з гумором: «Краще купити дрова — менше проблем».

Публікації Ірини Білик у Threads / © instagram.com/bilyk_iryna

Публікації Ірини Білик у Threads / © instagram.com/bilyk_iryna

Нагадаємо, нещодавно співачка Тіна Кароль висловилася про пісню «У нас немає світла», яка наробила чимало галасу в Мережі. Зірка шокувала своїм розслідуванням і заявою про атаку.

Дата публікації
Кількість переглядів
523
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie