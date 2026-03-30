ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
27
Час на прочитання
1 хв

Ірина Білик потрапила в курйоз: фанатка переплутала її з іншою зіркою та змусила співати чужий хіт

Ірина Білик зіграла роль іншої співачки.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
Ірина Білик

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Українська співачка Ірина Білик опинилася в центрі кумедного курйозу під час гастролей, який миттєво підкорив Мережу.

Це сталося під час однієї із зупинок артистки на Львівщині. У готелі вона випадково перетнулася з жінкою, яка святкувала день народження. Зустріч виявилася емоційною — прихильниця щиро зраділа, побачивши зірку. Щоправда, була переконана, що перед нею зовсім інша співачка.

«Наша іменинниця зустрічає Оксану Білозір — любить усі мої пісні», — пожартувала Ірина Білик.

Жінка ж не сумнівалася у своїй версії та навіть заспівала відомий хіт «Україночка», звертаючись до артистки як до Оксани Білозір. Замість того щоб виправляти ситуацію, Білик вирішила підтримати атмосферу свята. Вона підхопила імпровізований виступ і з гумором підіграла шанувальниці.

«Оксана Білозір — як не знати ваші пісні?! Ви ображаєте нас. Щиро люблю вашу музику», — відреагувала іменинниця.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Білик розсекретила своє місце сили в Україні та куди хоче звозити молодшого сина Табріза.

Дата публікації
Кількість переглядів
27
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie