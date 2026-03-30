Ірина Білик потрапила в курйоз: фанатка переплутала її з іншою зіркою та змусила співати чужий хіт

Українська співачка Ірина Білик опинилася в центрі кумедного курйозу під час гастролей, який миттєво підкорив Мережу.

Це сталося під час однієї із зупинок артистки на Львівщині. У готелі вона випадково перетнулася з жінкою, яка святкувала день народження. Зустріч виявилася емоційною — прихильниця щиро зраділа, побачивши зірку. Щоправда, була переконана, що перед нею зовсім інша співачка.

«Наша іменинниця зустрічає Оксану Білозір — любить усі мої пісні», — пожартувала Ірина Білик.

Жінка ж не сумнівалася у своїй версії та навіть заспівала відомий хіт «Україночка», звертаючись до артистки як до Оксани Білозір. Замість того щоб виправляти ситуацію, Білик вирішила підтримати атмосферу свята. Вона підхопила імпровізований виступ і з гумором підіграла шанувальниці.

«Оксана Білозір — як не знати ваші пісні?! Ви ображаєте нас. Щиро люблю вашу музику», — відреагувала іменинниця.

