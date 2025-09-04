ТСН у соціальних мережах

Ірина Білик приголомшила кардинальною зміною образу і здивувала провокативним запитанням

Зірка заінтригувала фанів новою появою.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Ірина Білик

Ірина Білик

Українська співачка Ірина Білик вперше за тривалий час змінила свою зовнішність і продемонструвала нову зачіску.

55-річна артистка поділилася новою світлиною в Instagram, на якій виглядає дуже яскраво й незвичайно. Вона була одягнена у рожеву сорочку, такого ж кольору кепку та чорне пальто. Проте найвиразнішим елементом стало її волосся, яке мало лазуровий відтінок.

Доповненням до епатажного образу було запитання до прихильників про заміжжя. В ньому артистка наголосила, що не бачить сенсу виходити заміж, якщо рано чи пізно все зійде нанівець.

"А ви як вважаєте, навіщо заміж, якщо рано чи пізно розлучатися?" — написала Ірина.

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Фани одразу ж почали ділитися роздумами й робити компліменти співачці:

  • Сама не знаю чому й навіщо!

  • В нашому житті треба перепробувати все, щоб у старості не шкодувати…

  • Ірино, ви найкраща!

Нагадаємо, нещодавно Ірина Білик зворушила світлинами своїх дорослих синів. Співачка рідко ділиться сімейними кадрами, але цього разу зробила виняток.

