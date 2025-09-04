- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 3126
- Час на прочитання
- 1 хв
Ірина Білик приголомшила кардинальною зміною образу і здивувала провокативним запитанням
Зірка заінтригувала фанів новою появою.
Українська співачка Ірина Білик вперше за тривалий час змінила свою зовнішність і продемонструвала нову зачіску.
55-річна артистка поділилася новою світлиною в Instagram, на якій виглядає дуже яскраво й незвичайно. Вона була одягнена у рожеву сорочку, такого ж кольору кепку та чорне пальто. Проте найвиразнішим елементом стало її волосся, яке мало лазуровий відтінок.
Доповненням до епатажного образу було запитання до прихильників про заміжжя. В ньому артистка наголосила, що не бачить сенсу виходити заміж, якщо рано чи пізно все зійде нанівець.
"А ви як вважаєте, навіщо заміж, якщо рано чи пізно розлучатися?" — написала Ірина.
Фани одразу ж почали ділитися роздумами й робити компліменти співачці:
Сама не знаю чому й навіщо!
В нашому житті треба перепробувати все, щоб у старості не шкодувати…
Ірино, ви найкраща!
Нагадаємо, нещодавно Ірина Білик зворушила світлинами своїх дорослих синів. Співачка рідко ділиться сімейними кадрами, але цього разу зробила виняток.