ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1070
Час на прочитання
1 хв

Ірина Білик приголомшила подарунком від ексчоловіка Нікітіна та публічно звернулася до нього

У творчості артистки нещодавно сталися деякі зміни.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ірина Білик і Юрій Нікітін

Ірина Білик і Юрій Нікітін

Українська співачка Ірина Білик потішила фанів радісною новиною про зміни в її музичному репертуарі.

Виконавиця заявила, що відтепер усі авторські права на її пісні належать лише їй. За такий "шляхетний вчинок" 55-річна Ірина подякувала продюсеру та колишньому цивільному чоловікові Юрію Нікітіну у своєму Instagram. Зірка поділилася, що таке рішення неабияк ощасливило її.

"Найцінніший подарунок у ювілейний рік. Всі мої пісні тепер належать тільки мені! Дякую, Юрій Нікітін, за цей шляхетний вчинок! Я щаслива!" — написала артистка.

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

У коментарях шанувальники та зіркові колеги Білик привітали її з чудовим етапом у кар'єрі та розділили радість.

  • "Достойний вчинок! Вітання! Люблю Ваші пісні" — Наталка Карпа

  • "Вітаю!" — MELOVIN

  • Вітання! Ваші альбоми 90-х — справжній скарб України

  • Щиро вітаємо. Є справжні, шляхетні чоловіки! І Юра, і Ви неймовірні та талановиті! Любимо всім серцем

Нагадаємо, нещодавно дружина шоумена Володимира Остапчука похизувалася подарунком від нього вартістю понад пів мільйона гривень. Щаслива Катерина також розкрила їхню кумедну домовленість.

Дата публікації
Кількість переглядів
1070
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie