- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 1070
- Час на прочитання
- 1 хв
Ірина Білик приголомшила подарунком від ексчоловіка Нікітіна та публічно звернулася до нього
У творчості артистки нещодавно сталися деякі зміни.
Українська співачка Ірина Білик потішила фанів радісною новиною про зміни в її музичному репертуарі.
Виконавиця заявила, що відтепер усі авторські права на її пісні належать лише їй. За такий "шляхетний вчинок" 55-річна Ірина подякувала продюсеру та колишньому цивільному чоловікові Юрію Нікітіну у своєму Instagram. Зірка поділилася, що таке рішення неабияк ощасливило її.
"Найцінніший подарунок у ювілейний рік. Всі мої пісні тепер належать тільки мені! Дякую, Юрій Нікітін, за цей шляхетний вчинок! Я щаслива!" — написала артистка.
У коментарях шанувальники та зіркові колеги Білик привітали її з чудовим етапом у кар'єрі та розділили радість.
"Достойний вчинок! Вітання! Люблю Ваші пісні" — Наталка Карпа
"Вітаю!" — MELOVIN
Вітання! Ваші альбоми 90-х — справжній скарб України
Щиро вітаємо. Є справжні, шляхетні чоловіки! І Юра, і Ви неймовірні та талановиті! Любимо всім серцем
Нагадаємо, нещодавно дружина шоумена Володимира Остапчука похизувалася подарунком від нього вартістю понад пів мільйона гривень. Щаслива Катерина також розкрила їхню кумедну домовленість.