Ірина Білик приголомшила подарунком від ексчоловіка Нікітіна та публічно звернулася до нього

Ірина Білик і Юрій Нікітін

Українська співачка Ірина Білик потішила фанів радісною новиною про зміни в її музичному репертуарі.

Виконавиця заявила, що відтепер усі авторські права на її пісні належать лише їй. За такий "шляхетний вчинок" 55-річна Ірина подякувала продюсеру та колишньому цивільному чоловікові Юрію Нікітіну у своєму Instagram. Зірка поділилася, що таке рішення неабияк ощасливило її.

"Найцінніший подарунок у ювілейний рік. Всі мої пісні тепер належать тільки мені! Дякую, Юрій Нікітін, за цей шляхетний вчинок! Я щаслива!" — написала артистка.

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

У коментарях шанувальники та зіркові колеги Білик привітали її з чудовим етапом у кар'єрі та розділили радість.

"Достойний вчинок! Вітання! Люблю Ваші пісні" — Наталка Карпа

"Вітаю!" — MELOVIN

Вітання! Ваші альбоми 90-х — справжній скарб України

Щиро вітаємо. Є справжні, шляхетні чоловіки! І Юра, і Ви неймовірні та талановиті! Любимо всім серцем

