Ірина Білик приголомшила своїм новим бунтарським образом і короткою зачіскою
Новий образ зірки деяким нагадав іншу українську співачку.
Народна артистка України Ірина Білик здивувала шанувальників ефектним перевтіленням.
Разом із відомим візажистом та блогером Єгор Андрюшин, більш відомим як Єгор Муа, співачка приміряла сміливий бунтарський образ. Мейкап-артист традиційно поділився кадрами трансформації, продемонструвавши результат своєї роботи.
Так, на початку виконавиця постає з розкуйовдженим волоссям і без яскравого макіяжу. А от вже після професійного гриму та стилізації Білик можна просто не впізнати. Співачка замість звичного довгого волосся продемонструвала, який вигляд має з короткою перукою. Її образ доповнила латексна чорна куртка, виразний макіяж з акцентом на очі та прикраси.
Кардинальну зміну образу Білик й Андрюшин здійснювали під хіт співачки «Божевільна», що додало атмосфері ще більше драйву та провокаційності. Тим часом коментарях підписники не стримували емоцій. Одні захоплювалися сміливістю артистки до експериментів, а інші порівняли її образ з іншою популярною зіркою.
Аліна Гросу, дуже схожі
Вау! Це кайф такі перевтілення
Іра ніби створена для перевтілень. Красотка наша
