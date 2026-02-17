Ірина Білик приголомшила своїм новим бунтарським образом і короткою зачіскою

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Реклама

Народна артистка України Ірина Білик здивувала шанувальників ефектним перевтіленням.

Разом із відомим візажистом та блогером Єгор Андрюшин, більш відомим як Єгор Муа, співачка приміряла сміливий бунтарський образ. Мейкап-артист традиційно поділився кадрами трансформації, продемонструвавши результат своєї роботи.

Так, на початку виконавиця постає з розкуйовдженим волоссям і без яскравого макіяжу. А от вже після професійного гриму та стилізації Білик можна просто не впізнати. Співачка замість звичного довгого волосся продемонструвала, який вигляд має з короткою перукою. Її образ доповнила латексна чорна куртка, виразний макіяж з акцентом на очі та прикраси.

Реклама

Ірина Білик і Єгор Андрюшин / © instagram.com/egor_mua

Кардинальну зміну образу Білик й Андрюшин здійснювали під хіт співачки «Божевільна», що додало атмосфері ще більше драйву та провокаційності. Тим часом коментарях підписники не стримували емоцій. Одні захоплювалися сміливістю артистки до експериментів, а інші порівняли її образ з іншою популярною зіркою.

Аліна Гросу, дуже схожі

Вау! Це кайф такі перевтілення

Іра ніби створена для перевтілень. Красотка наша

Нагадаємо, нещоадавно ведуча Маша Єфросиніна своєю сукнею-символом на Берлінале-2026 зробила гучний політичний меседж. Зірка змусила світ звернути увагу на геноцид України «кривавим» написом на одязі.