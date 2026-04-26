Білик розповіла, як з батьками пережила аварію на ЧАЕС у 16 років і важку втрату: "З нас сміялися"

Українська співачка Ірина Білик у роковини Чорнобильської катастрофи 26 квітня поділилася особистими спогадами про день трагедії, який назавжди закарбувався в її пам’яті.

Тоді артистці було лише 16 років, і вона жила у Києві. За словами Білик, усе відбувалося тривожно і незрозуміло: мама поспіхом зачиняла фіранки, а батько намагався заспокоїти родину, мовляв, «хмара радіації омине». Сама ж Ірина, дивлячись у вікно, не до кінця усвідомлювала масштаб катастрофи та не вірила, що «невидима» загроза може бути настільки страшною.

Згодом батьки ухвалили рішення вивезти її разом із братом із міста — вже наступного дня після аварії вони поїхали до родичів у Херсон. Артистка згадує, що тоді з них навіть кепкували, мовляв, «утекли», однак нині вона розуміє: це був єдиний спосіб уберегти дітей.

«З нас навіть сміялися, що ми „втекли“. Але батьки просто робили все можливе, щоб ми жили. І за це я безмежно їм вдячна. Сьогодні — день пам’яті про Чорнобиль. День болю, втрат і вдячності. Усім, хто рятував людей у той страшний час. Усім героям, які ціною власного життя захищали інших. Ми пам’ятаємо. І будемо пам’ятати. Завжди», — написала зірка.

Особливо болісною для родини стала історія дядька співачки, який працював на ЧАЕС. Після аварії він зазнав тяжких наслідків для здоров’я і згодом помер. Тоді, зізнається Білик, вона вперше усвідомила, що Чорнобиль — «це не лише про вибух, а про життя, які він забрав потім». Сьогодні співачка закликає пам’ятати про ті події як про день глибокого болю і вдячності всім, хто ціною власного життя рятував інших.

Нагадаємо, у ніч на 26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стався вибух, що призвів до масштабної пожежі та викиду радіоактивних речовин. За різними оцінками, сила цього викиду значно перевищувала наслідки атомного удару по Хіросімі. Жителів Прип’яті почали евакуйовувати лише більш ніж через добу після трагедії, а інформація про небезпеку надходила із суттєвим запізненням. У результаті радіоактивна хмара поширилася далеко за межі України, зачепивши значну частину Європи.