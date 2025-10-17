Ірина Білик в стильному образі розбурхала Мережу роздумами про "самотність"

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Українська співачка Ірина Білик поділилася новою світлиною, яка викликала хвилю обговорень у Мережі.

Артистка з’явилася у стильному луці: з великими дзеркальними окулярами, темно-коричневою шапкою з блискітками та ніжним макіяжем. Під знімком Білик поставила провокативне запитання, яке одразу спричинило дискусію серед підписників.

"Чому, коли чоловік без пари — це "вільний", а коли жінка — "самотня"?" — підписала допис виконавиця.

У коментарях до публікації висловилася навіть зіркова співачка Христина Соловій, яка підтримала Ірину: "Це неприпустимо, потрібно це змінювати".

Деякі юзери буквально сприйняли роздуми артистки. Фани зірки почали ділитися власним досвідом у романтичних стосунках та сприйняття себе.

Насправді це вибір кожного — як себе відчувати. Я багато років була сама і не могла вийти заміж. То був складний період, але поруч завжди були чоловіки. Самотньою жінка стає, коли це живе в її серці. Зате потім ще більше цінуєш щастя і чоловіка поруч…

Головне — бути щасливою і здоровою. Буває, що чоловік є, а жінка все одно самотня. Потрібно жити для себе і для тих, хто тебе любить!

Іриночко, ви не самотня — з вами мільйони прихильників!

