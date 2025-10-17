ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
41
Час на прочитання
1 хв

Ірина Білик в стильному образі розбурхала Мережу роздумами про "самотність"

Зірка знову змусила шанувальників замислитися над стереотипами.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Ірина Білик

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Українська співачка Ірина Білик поділилася новою світлиною, яка викликала хвилю обговорень у Мережі.

Артистка з’явилася у стильному луці: з великими дзеркальними окулярами, темно-коричневою шапкою з блискітками та ніжним макіяжем. Під знімком Білик поставила провокативне запитання, яке одразу спричинило дискусію серед підписників.

"Чому, коли чоловік без пари — це "вільний", а коли жінка — "самотня"?" — підписала допис виконавиця.

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

У коментарях до публікації висловилася навіть зіркова співачка Христина Соловій, яка підтримала Ірину: "Це неприпустимо, потрібно це змінювати".

Деякі юзери буквально сприйняли роздуми артистки. Фани зірки почали ділитися власним досвідом у романтичних стосунках та сприйняття себе.

  • Насправді це вибір кожного — як себе відчувати. Я багато років була сама і не могла вийти заміж. То був складний період, але поруч завжди були чоловіки. Самотньою жінка стає, коли це живе в її серці. Зате потім ще більше цінуєш щастя і чоловіка поруч…

  • Головне — бути щасливою і здоровою. Буває, що чоловік є, а жінка все одно самотня. Потрібно жити для себе і для тих, хто тебе любить!

  • Іриночко, ви не самотня — з вами мільйони прихильників!

Нагадаємо, нещодавно Ірина Білик заінтригувала Мережу відвертою заявою про стосунки з жінками. Співачка оприлюднила неоднозначне фото, яке викликало хвилю обговорень серед срихильників.

Дата публікації
Кількість переглядів
41
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie