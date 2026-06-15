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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
272
Час на прочитання
2 хв

Ірина Білик вперше прокоментувала сварку з Дмитром Коляденком і як неочікувано помирилась із ним

Парочка залишила позаду всі негаразди на хрещенні сина Аліни Гросу.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Ірина Білик та Дмитро Коляденко

Ірина Білик та Дмитро Коляденко / © instagram.com/bilyk_iryna

Українська співачка Ірина Білик вперше прокоментувала сварку з хореографом та шоуменом Дмитром Коляденком.

Виконавиця була ображеною на танцівника. Про це раніше розповідав сам Дмитро Коляденко. Ірина Білик в ефірі «Нашого радіо» підтвердила, що дійсно між ними був конфлікт. Сварка тривала досить довго, поки вони не помирились на хрещенні сина співачки Аліни Гросу.

Захід відбувся наприкінці травня. На хрестини сина Аліни Гросу були запрошені як і Дмитро Коляденко, та і Ірина Білик. Спочатку виконавиця була доволі вороже налаштована. Вона навіть просила свою піарницю стежити за тим, аби поруч із нею шоумен не з’являвся.

Дмитро Коляденко та Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Дмитро Коляденко та Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Проте всі образи відійшли на задній план, коли хореограф та артистка зустрілись. Ірина Білик пригадує, що Дмитро Коляденко підійшов до неї, привітався, а вона йому відповіла. Після цього від сварки й сліду не лишилось.

«Я вам хочу сказати так, коли я їхала на хрестини до Аліни Гросу, я знала, що буде Діма. Я сказала так: якщо він стане коло мене, скажіть йому, щоб він перестроївся в інший рядок. Але коли він підійшов до мене і каже: „Привіт!“. Я йому теж привіт. І все! Не треба було нічого, ми вже помирились», — зізналась артистка.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Білик показала обручку від таємничого чоловіка. Артистка також спантеличила зізнанням.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
272
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