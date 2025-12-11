Ірина Білик висловилася про чоловіків і яким бачить свого майбутнього обранця: "Вже не перебираю"

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Українська співачка Ірина Білик висловилася про свої вподобання у чоловіках.

Зірка зробила це зовсім невимушено — під час ефіру на «Нашому радіо», де ділилася подробицями свого новорічного шоу, яке організовує 31 грудня. Почалося все з розмови про концерт, адже артистка готує святкові сюрпризи для шанувальників і вже фантазує над тим, який саме вигляд матиме її виступ в останній день року. Та між описами Ірина раптом перейшла до теми чоловіків — і зробила це з притаманною їй самоіронією.

Білик зізналася, що її приваблюють чоловіки за 40 років. А також несподівано додала, що більше «не перебирає». Співачка заінтригувала, що якщо на концерті раптом з’явиться чоловік її типажу — зрілий, харизматичний і активний — вона із радістю поділить із ним сцену.

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

«Я запрошу на сцену найактивнішого й ми разом заспіваємо та сфотографуємося. Це буде подарунком на Новий рік моїм прихильникам. Не знаю поки, де я буду. Тому якщо вийде молодий красивий… Або не дуже молодий, я вже готова. Я вже не така, як раніше. Я вже не перебираю. Якщо буде класний чоловік за 40, я його із задоволенням поставлю поруч», — з усмішкою зазначила артистка.

