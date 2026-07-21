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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
31
Час на прочитання
1 хв

Ірина Білик з 10-річним сином гайнула на відпочинок Україною й посадила його за кермо баггі

Артистка влаштувала екстремальну пригоду серед мальовничої природи Прикарпаття.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Коментарі
Ірина Білик

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Українська співачка Ірина Білик поділилася рідкісними кадрами зі своїм 10-річним сином Табрізом під час відпочинку в Україні.

Зірка разом із хлопчиком вирушила на Прикарпаття, де вони вирішили покататися на баггі. На опублікованому фото Табріз у захисному шоломі сидить за кермом позашляховика, а Ірина Білик у сонцезахисних окулярах позує поруч. На задньому плані видніються мальовничі ліси.

Водночас артистка звернулася до своїх підписників із запитанням про дитяче водіння.

Ірина Білик з сином / © instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик з сином / © instagram.com/bilyk_iryna

«З якого віку ви дозволили б своїй дитині вперше сісти за кермо поруч із вами?» — поцікавилася співачка.

У коментарях думки користувачів розділилися, хоча більшість підтримала таку сімейну розвагу.

  • Впевнена, що малий підкорювач сердець всіх дівчат на районі

  • Для дитини ці емоції запам’ятаються на довго, круто

  • Своєму синові я б дозволила тоді, коли би він захотів, так як і ти твоєму

Зазначимо, що в Україні керувати баггі на дорогах загального користування дозволено лише з 18 років. Водночас на приватних територіях або спеціально обладнаних закритих трасах такі вікові обмеження не діють.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
31
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