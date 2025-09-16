Ірина Білик з подругою приїхала до Павла Зіброва та показала їхнє дозвілля біля заміського маєтку

Павло Зібров та Ірина Білик / © instagram.com/pavlo_zibrov

Реклама

Українська співачка Ірина Білик показалась в гостях свого колеги, співака Павла Зіброва.

Так, разом з подругою, продюсеркою Нонною Кондрашовою, артистка завітала на дачу до зірки та його дружини Марини. Разом друзі організували смачний обід просто неба поблизу заміського маєтку Павла Миколайовича. Сам господар дивував гостей своїми кулінарними талантами і пригощав усіх шашликом.

Павло Зібров та Ірина Білик / © instagram.com/pavlo_zibrov

Сториз Павла Зіброва / © instagram.com/pavlo_zibrov

На території маєтку зірки провели час на свіжому повітрі, сміялися, жартували та записували кумедні відео під час приготування їжі. Ба більше, музиканти навіть натякнули на майбутні спільні гастролі, з гумором зазначивши, що під час них планується “інтимна зустріч”. Тож інтрига для фанів викликала хвилю припущень щодо нових творчих проєктів, про що вони написали в коментарях:

Реклама

Буде нова пісня-дует? Чи тільки шашлики попоїсти?

Ви такі круті. Так приємно на вас дивитися, які класні, усміхнені та щасливі.

Які ви гарні й кумедні! Люблю.

Ну приколісти, компашка супер.

Тим часом Нонна поділилася з фанами спільним фото з подружжям Зібрових на тлі їхнього саду.

Павло Зібров, його дружина Марина та подруга Нонна Кондрашова / © instagram.com/pavlo_zibrov

Нагадаємо, нещодавно шоумен Олексій Дурнєв похизувався своєю затишною квартирою у Києві, в якій проживає.