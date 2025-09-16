- Дата публікації
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 412
- Час на прочитання
- 1 хв
Ірина Білик з подругою приїхала до Павла Зіброва та показала їхнє дозвілля біля заміського маєтку
Друзі насолоджуються теплими осінніми зустрічами.
Українська співачка Ірина Білик показалась в гостях свого колеги, співака Павла Зіброва.
Так, разом з подругою, продюсеркою Нонною Кондрашовою, артистка завітала на дачу до зірки та його дружини Марини. Разом друзі організували смачний обід просто неба поблизу заміського маєтку Павла Миколайовича. Сам господар дивував гостей своїми кулінарними талантами і пригощав усіх шашликом.
На території маєтку зірки провели час на свіжому повітрі, сміялися, жартували та записували кумедні відео під час приготування їжі. Ба більше, музиканти навіть натякнули на майбутні спільні гастролі, з гумором зазначивши, що під час них планується “інтимна зустріч”. Тож інтрига для фанів викликала хвилю припущень щодо нових творчих проєктів, про що вони написали в коментарях:
Буде нова пісня-дует? Чи тільки шашлики попоїсти?
Ви такі круті. Так приємно на вас дивитися, які класні, усміхнені та щасливі.
Які ви гарні й кумедні! Люблю.
Ну приколісти, компашка супер.
Тим часом Нонна поділилася з фанами спільним фото з подружжям Зібрових на тлі їхнього саду.
