Ірина Білик заговорила про весілля та новий шлюб: 56-річна співачка розкрила плани

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

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56-річна співачка Ірина Білик поділилася мріями про нове заміжжя, розкішне весілля та великий концерт для українців після завершення війни.

Артистка вже уявляє, яким буде її життя в мирній Україні. Виявилося, що серед найзаповітніших бажань зірки — знову стати нареченою. Білик хоче не просто розписатися, а влаштувати особливе свято. Водночас співачка мріє про масштабний концерт просто неба. Його вона хотіла б присвятити першому мирному дню. За словами виконавиці, це має бути спільне святкування для всіх українців.

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"Я мрію ще вийти заміж. Хочу красиве весілля, коли буде вже мир в Україні. Обов'язково я хочу великий концерт на площі. І люди просто могли б святкувати дійсно наш мирний перший день", — поділилася Ірина Blik.ua.

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Ірина Білик

У планах Білик після перемоги є місце не лише для музики, а й для особистого щастя. Водночас артистка поки не розкриває, чи є в її житті чоловік, із яким вона могла б пов'язати себе узами шлюбу.

В особистому житті Ірини було кілька гучних романів. Вона перебувала у стосунках із продюсером Юрієм Нікітіним, моделлю Андрієм Оверчуком, а також хореографами Дмитром Коляденком і Дмитром Дікусаром. Останнім офіційним чоловіком співачки був фотограф Аслан Ахмадов. У 2015 році в них народився син Табріз, однак 2021-го подружжя розлучилося.

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua пригадувала, яким був шлях Ірини Білик — пластичні операції, епатажні образи та гучні романи.

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