Ірина Білик заявила про замовну атаку проти неї: "Можуть виникати проблеми"

Ірина Білик

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Українська співачка Ірина Білик заявила про замовну атаку в Мережі, що спрямована проти неї.

У виконавиці є власний сайт, де вона ділиться з прихильниками важливими оголошеннями. Проте в Instagram-stories знаменитість повідомила, що сторінка зазнала потужної DDoS-атаки. Тобто невідомі намагаються «покласти» сайт Ірини Білик, заваливши його величезною кількістю фальшивих запитів одночасно. Ба більше, артистка заявила, що команді вдалося з’ясувати, що ця атака була кимось замовлена.

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«Комусь дуже хочеться, щоб мій сайт замовк. Але не дочекаєтесь! Друзі, зараз мій офіційний сайт зазнає потужної DDoS-атаки, через що тимчасово можуть виникати проблеми з його роботою. За інформацією, яку я отримала, атака має ознаки замовної. Кому й навіщо знадобилося блокувати сайт артистки — питання цікаве», — обурилась артистка.

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Допис Ірини Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик додала, що команда зробить все можливе, аби сайт якомога швидше відновив свою стабільну роботу. А поки ж співачка закликає стежити за новинами з її творчого життя на офіційних сторінках у соцмережах. Також виконавиця наголосила, що з’ясує, хто ж їй хотів так насолити.

«Ми обовʼязково будемо в цьому розбиратися. Моя команда вже працює над відновленням стабільної роботи сайту. А поки всі новини, концерти та важливі оголошення шукайте на моїх офіційних сторінках. І знаєте що? Сайт можна спробувати заблокувати. А вашу любов — ні», — підсумувала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Білик неочікувано заговорила про весілля та новий шлюб. Виконавиця розкрила таємниці свого особистого життя.

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