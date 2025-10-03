Ірина Білик заінтригувала заявою про стосунки з жінками і спантеличила неоднозначним фото

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Українська співачка Ірина Білик виклала у соцмережах фото, яке викликало хвилю обговорень.

На знімку, який артистка опублікувала в Instagram, зображені дві жіночі руки — одна міцно тримає іншу. У коментарі до фото Білик звернулася до підписників із запитанням.

"Чи може жіноча дружба перерости у щось більше?" — загадково підписала фото виконавиця.

Допис Ірини Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Допис викликав активну реакцію фанів. Прихильники ділилися власними думками — від версій про справжню дружбу та духовну близькість до жартівливих припущень про "творчий дует" чи "кумівство". Деякі юзери навіть зазначили почуття ворожнечі між жінками.

Є люди, які завжди поруч!

Може в крутий дует, наприклад…

Звісно може! У ненависть та заздрість, до прикладу

Сама Ірина Білик на запитання не відповіла. Співачка вирішила залишити інтригу та дати час фанам подумати на цю тему.

