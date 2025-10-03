ТСН у соціальних мережах

Ірина Білик заінтригувала заявою про стосунки з жінками і спантеличила неоднозначним фото

Знаменитість здивувала дописом про взаємини.

Ірина Білик

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Українська співачка Ірина Білик виклала у соцмережах фото, яке викликало хвилю обговорень.

На знімку, який артистка опублікувала в Instagram, зображені дві жіночі руки — одна міцно тримає іншу. У коментарі до фото Білик звернулася до підписників із запитанням.

"Чи може жіноча дружба перерости у щось більше?" — загадково підписала фото виконавиця.

Допис Ірини Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Допис Ірини Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Допис викликав активну реакцію фанів. Прихильники ділилися власними думками — від версій про справжню дружбу та духовну близькість до жартівливих припущень про "творчий дует" чи "кумівство". Деякі юзери навіть зазначили почуття ворожнечі між жінками.

  • Є люди, які завжди поруч!

  • Може в крутий дует, наприклад…

  • Звісно може! У ненависть та заздрість, до прикладу

Сама Ірина Білик на запитання не відповіла. Співачка вирішила залишити інтригу та дати час фанам подумати на цю тему.

Нагадаємо, нещодавно виконавиця Марія Бурмака заінтригувала обіцянкою, яку дала Ірині Білик, і відверто зізналася про їхні стосунки. Співачки разом пройшли довгий шлях до визнання та слави.

