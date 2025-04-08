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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Ірина Білик зізналася в любові відомому 27-річному українському співаку

Теплі слова виконавиця промовила просто зі сцени.

Автор публікації
Валерія Сулима Валерія Сулима
Ірина Білик та MELOVIN

Ірина Білик та MELOVIN

Співачка Ірина Білик зізналася в любові відомому українському виконавцеві MELOVIN.

7 квітня артистка відіграла останній з трьох ювілейних концертів у Києві. На подію прийшло чимало прихильників виконавиці, а також її зіркових колег. Концерт Ірини Білик не пропустив і MELOVIN, якому подобається її творчість. Звичайно ж, він подарував співачці чималий букет квітів.

Ірина Білик прийняла приємний презент, а також просто зі сцени звернулася до MELOVIN. Артистка зазначила, що 27-річний співак є неабияк талановитим. Окрім того, виконавиця зізналась MELOVIN в любові.

“Мел! А я дивлюсь, яка краса сидить в залі! Ти дуже талановитий і дякую тобі за твою любов. Я знаю, ти казав мені, що дуже любиш. Я теж тебе дуже люблю!” — звернулась до співака артистка.

Тим часом MELOVIN у фотоблогу зазначив, що Ірина Білик — просто неймовірна співачка, яка випромінює потужну енергетику. Артист побажав своїй колезі нових звершень та любові.

“Ірина Білик фантастична. Яка енергетика, яка любов до народу, до свого слухача. І це так взаємно! Майстерно тонка та тендітна, але водночас сильна та п’янка. Многая літа! Нових звершень та любові!” — зазначив співак.

Нагадаємо, нещодавно артист Павло Зібров чуттєво звертався до Ірини Білик. Артист показав, як вони з роками змінювалися.

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