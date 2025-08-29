Ірина Білик зворушила світлинами своїх дорослих синів

Ірина Білик

Українська співачка Ірина Білик опублікувала рідкісний сімейний знімок зі своїми синами — Глібом і Табрізом.

Зазвичай співачка уникає публікацій із родиною, надаючи перевагу приватності, однак цього разу вирішила поділитися щирим моментом у своєму Instagram.

Приводом стало запитання одного з фанів про головний життєвий урок, який вона намагається передати дітям.

"Треба бути добрим і допомагати, по можливості, морально і фізично тим, хто того потребує", — зазначила Білик.

Разом із відповіддю зірка оприлюднила тепле сімейне фото, яке одразу викликало хвилю захоплених коментарів у Мережі.

Старшому синові Ірини Білик, Глібу Оверчуку, нині 26 років, а молодшому — лише 9. Хлопчик народився у шлюбі артистки з російським фотографом азербайджанського походження Асланом Ахмадовим.

Молодша дитина з’явилася на світ завдяки сурогатному материнству, оскільки лікарі заборонили співачці вагітніти через проблеми зі здоров’ям. Спершу Білик скептично ставилася до такого рішення, однак бажання знову стати мамою переважило сумніви. У підсумку вона зважилася на процедуру, яка виявилася дуже дорогою — артистці довелося витратити всі заощадження, що накопичувалися роками.

Ірина Білик із синами / © instagram.com/bilyk_iryna

Нагадаємо, в Ірини Білик помер рідний 46-річний брат. Він страждав від психічного розладу.