Ірина Федишин довела до сліз зверненням до покійної донечки й показала, яким уявляла її голос

Ірина Федишин / © facebook.com/ifedyshyn

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Українська співачка Ірина Федишин звернулася до ненародженої доньки, яку втратила на восьмому місяці вагітності.

Так, у своєму фотоблогу зірка присвятила допис маленькій Веронічці. Саме так вона з родиною планувала назвати третю дитину. Ірина після втрати написала, що у дуже тяжкий період її врятувала пісня, створена штучним інтелектом. У її рядках вона віднайшла розраду і сили рухатися далі.

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До того ж, за словами Федишин, саме таким вона уявляла голос своєї донечки. У композиції від імені ненародженої оспівується її перебування на небесах. Зокрема, маленький янгол звертається до матері й закликає її «не журитися», «підніматися з болісного сну» та «співати далі й молитися, гостро Бога не питаючи», а всю родину закликає «згуртуватися й бути сильними».

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«Я не знаю, якими словами можна втішити матір, яка втратила свою дитину… Але у цій пісні я почула фрази, які попри нестерпний біль, просто заставляють мене рухатися далі. Я буду дуже старатися, моя донечко, моя Веронічко. Ангелятко. Пісня, яку я ніколи не почую з уст своєї донечки, але саме так уявляю її голос із неба…» — щемко написала зірка.

У дописі співачка також зазначила, що написав і створив пісню священник, якому вона вдячна. Ірина переконана, що цього разу саме через нього Господь говорив з нею.

«Іноді Господь посилає розраду через людей, через їхні слова, молитви, добрі вчинки, а іноді й через пісні… Дякую священнику о. Петру Половку за надзвичайно проникливі слова і цю пісню», — зворушила артистка.

Ірина Федишин втратила доньку — як відбулася трагедія та реакція чоловіка

Зазначимо, про трагедію в родині Ірини Федишин стало відомо ввечері 13 жовтня. Чоловік співачки та її продюсер Віталій Човник повідомив, що подружжя втратило довгоочікувану донечку, яка мала стати їхньою третьою дитиною. Тоді він також розповів, що артистка перебуває у важкому стані, і зізнався, що родина ледь не втратила і її.

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Згодом чоловік розповів, що співачка перенесла важку операцію після значної крововтрати. Він встиг побачити донечку й був вражений її схожістю з ним. Віталій назвав пережите найбільшою втратою у своєму житті, а цей день — другим днем народження дружини, яку медикам вдалося врятувати.

Допис Віталія Човника / © instagram.com/vitaliy_chovnyk

Нагадаємо, про третю вагітність Ірина Федишин повідомила в серпні 2026 року. Наприкінці вересня вона разом із чоловіком та синами влаштувала гендер-паті й дізналася, що чекає на дівчинку. Подружжя вже виховує двох синів — Юрія та Олега. Після трагедії Віталій подякував усім за підтримку та зізнався, що їм із дружиною доведеться вчитися жити з цією втратою.

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