Ірина Федишин на свіжому фото приголомшила схожістю з мамою

Ірина Федишин / © Instagram Ірини Федишин

Реклама

Українська співачка Ірина Федишин поділилася свіжим фото з мамою.

Родинний знімок виконавиця опублікувала у своєму Instagram. Кадр був зроблений у перерві між роботою над кліпом. Так, співачка знімає нову відеороботу. Тим часом мама підтримує Ірину Федишин та допомагає їй полегшити процес.

Артистка поділилася, що рідна людина відповідає за атмосферу та гарний настрій на знімальному майданчику. Окрім того, мама не дасть співачці бути голодною. Тож, вона підготувала для доньки смачний перекус.

Реклама

Ірина Федишин із мамою / © instagram.com/irynafedyshyn

"У мене знімання кліпу. Мама відповідає за атмосферу на знімальному майданчику: щоб артистка була не голодна і мала гарний настрій. Мама є мама", - поділилася артистка.

Тим часом користувачі просто записали Ірину Федишин компліментами у коментарях. Також фани артистки зазначили, що вона просто як дві краплі води схожа на маму.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Федишин відверто заговорила про поповнення в родині. Співачка також дала зрозуміти, коли це станеться.