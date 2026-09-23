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Ірина Федишин оголила свій животик на 8-му місяці вагітності і чуттєво звернулася до малюка
Вагітна артистка підготувала особливу пісню.
Українська співачка Ірина Федишин замилувала ніжними фото в очікуванні на третю дитину.
Зараз артистка перебуває на 38-му тижні вагітності. Аби закарбувати у пам’яті цей момент, вона зробила ніжну фотосесію. Для знімань вагітна Федишин обрала молочний топ і напівпрозору довгу накидку з об’ємними квітами.
Елегантності образу додали живі квіти, з якими попозувала Ірина. Разом зі світлинами співачка також оприлюднила анонс нової пісні. У написаних рядках зірка щемко звернулася до майбутнього маля, стать якого поки що тримає у секреті, але вже мило називає «серденьком».
«А я ще не знаю, які в тебе очі…
Та розмовляю з тобою щоночі.
Я відчуваю ручки маленькі,
Я так чекаю на тебе, серденько!
Є почуття, які важко передати словами… Але іноді вони стають піснею», — написала Федишин.
У коментарях зіркову маму при надії засипали теплими словами й побажаннями.
Жіноча краса розквітає, коли жінка при надії. Світлини просто неймовірно красиві! Не можна відвести очей, Ви світитеся від радості! Вам дуже личить
Ірино, Ви неймовірно красива! Така ніжна, світла й прекрасна! У Вас просто неймовірна краса й така тепла атмосфера навколо Вас
Іриночко, Ви неймовірна красунечка, особливо у цей прекрасний період! Обожнюю Вас! Ви так надихаєте! Квітніть і надалі
Нагадаємо, нещодавно ведуча Соломія Вітвіцька показала, як просувається її ремонт у квартирі. Вагітна зірка показала спальню свого сина, який незабром з’явиться на світ.