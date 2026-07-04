Ірина Федишин після трагічної загибелі Миколи Янченка показала їхнє останнє фото

Ірина Федишин, Микола Янченко / © instagram.com/irynafedyshyn

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Українська співачка Ірина Федишин відреагувала на смерть народного артиста України, співака, композитора і поета Миколи Янченка.

Артиста не стало у перший день липня. Його життя забрав трагічний випадок. Миколу Янченка знайшли мертвим у басейні поблизу свого будинку на Вінниччині. На жаль, причиною став удар струмом. Смерть настала миттєво. На втрату одразу відреагували його найближчі друзі та колеги.

Так, сумну звістку спочатку розповсюдила солістка гурту «Лісапетний батальйон» Наталія Фаліон. А згодом співчуття висловила співачка Ірина Федишин. З обома народний артист України гастролював у рамках благодійних виступів. В Instagram виконавиця показала останнє фото з усміхненим 66-річним Миколою Олександровичем.

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Федишин розповіла шанувальникам, що незадовго до смерті у неї з колегою були амбітні плани. Проте, на жаль, справдитися їм не судилося. Співачка висловила свій біль і вдячність Миколі Янченку за музичний спадок, багатий на народні хіти.

Ірина Федишин і Микола Янченко / © instagram.com/irynafedyshyn

«Це фото ми зробили лише кілька днів тому. Саме тоді зателефонував Микола Янченко, хотів зустрітися й дуже прагнув знову разом виступати на концертах. Ті дні, проведені поруч, стали особливо цінними й залишаться у пам’яті назавжди. Дуже боляче усвідомлювати, що це наше останнє спільне фото… Дякую за всі пісні, талант, щирість, за любов до України. Світла пам’ять. Хай Господь прийме Вашу душу у Свої обійми. Спочивайте з Богом», — зворушливо написала зірка.

До слова, днями родичі та шанувальники попрощалися з Миколою Янченком у Вінниці. Поховали народного артиста України на кладовищі у рідному селищі Канава. Та вічними у пам’яті шанувальників залишаються такі хіти, як «Лише у нас на Україні», «Перелаз», «Карасик», «Ой, чого ж ти, мамо», «Яблуня» та ще сотні інших.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про смерть зірки «Гаррі Поттера» й «Індіани Джонса» Майкла Берна. Життя актора обірвалося у віці 82 років.

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