Ірина Федишин після втрати доньки звинуватила лікарів у недбальстві: у пологовому відреагували

Ірина Федишин / © facebook.com/ifedyshyn

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Українська співачка Ірина Федишин нещодавно пережила втрату доньки й назвала винних у трагедії.

Артистка пережила смерть доньки, яку носила під серцем на восьмому місяці вагітності. Згодом вона розповіла ще про один трагічний наслідок: після пережитого їй видалили матку, тож можливості народити дитину в майбутньому вона більше не матиме.

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Після втрати співачка публічно розповіла про обставини, які передували госпіталізації, та висловила претензії до медиків. Зокрема, вона заявила, що лікарка, яка оглядала її вдома вночі, на її думку, не приділила стану належної уваги. Також Федишин дорікнула лікарні через відсутність чергового фахівця, який міг би провести ультразвукове обстеження.

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Чоловік артистки Віталій Човник також заявляв про намір назвати прізвища людей, яких родина вважає причетними до трагедії.

Допис Ірини Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Допис Ірини Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Пологовий у Львові вже прокоментував трагедію, яку пережила українська співачка Ірина Федишин, та її звинувачення на адресу медиків.

У закладі підтвердили, що після позапланової перевірки Міністерства охорони здоров’я у зв’язку з трагічним випадком отримали зауваження, які мають усунути до 1 грудня. Також там повідомили, що лікарка, яка оглядала артистку вдома перед госпіталізацією, більше не працює в лікарні, а для медиків запровадили цілодобове чергування фахівців УЗД.

У своїй заяві медзаклад висловив співчуття Ірині та її родині й наголосив, що розуміє їхнє бажання з’ясувати обставини втрати дитини. Водночас подробиці медичної допомоги співачці там не розголошують, посилаючись на лікарську таємницю.

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Як повідомили в лікарні, 29–30 жовтня заклад перевіряла комісія Міністерства охорони здоров’я України. Клініко-експертна комісія оцінювала якість наданої медичної допомоги. Крім того, випадок розглянули на медичній раді самого закладу.

Допис Лікарні Святої Анни

За результатами державного нагляду лікарня отримала зауваження та зобов’язалася виправити виявлені недоліки до 1 грудня. Одним із уже запроваджених заходів стало цілодобове чергування лікарів ультразвукової діагностики. Окремо адміністрація пояснила, чому припинила співпрацю з лікаркою, яку Ірина обрала для пологів.

«Лікарка, яку обрала Ірина для пологів і яка оглядала її вдома до госпіталізації, більше не працює в Лікарні Святої Анни. Надання медичної допомоги поза закладом самовільно лікарем — це грубе порушення правил роботи лікарні. Після того як керівництву стало відомо про це порушення, трудові відносини з лікаркою було припинено», — йдеться в заяві.

У медзакладі також запевнили, що мають намір надати Міністерству охорони здоров’я остаточні рішення за результатами розгляду висновку клініко-експертної комісії у визначені терміни. Водночас там подякували медикам, які надавали допомогу співачці в критичному стані та, за словами представників лікарні, врятували їй життя.

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«Ми розуміємо, що для родини жодні перевірки, висновки комісій чи зміни в роботі лікарні не можуть компенсувати втрату. Але наш обов’язок — зробити все залежне від нас, щоб обставини цієї трагедії отримали належну оцінку, а недоліки були усунені», — наголосили в установі.

У лікарні додали, що відкриті до діалогу з родиною та готові надати необхідні роз’яснення.

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