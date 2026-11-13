Ірина Федишин плакала просто перед мікрофоном: її чоловік розповів про емоційний зрив співачки

Ірина Федишин та Віталій Човник / © Колаж ТСН.ua

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Повернення до студії після страшної втрати обернулося для співачки Ірини Федишин сльозами — вона кілька разів намагалася записати особливу пісню, але не могла завершити виконання. Її чоловік Віталій Човник розповів, що відбувалося за лаштунками.

Повернення до музики після пережитої трагедії далося артистці нелегко. Слова нової пісні подружжя написало разом. Втім, коли настав час записувати композицію, Ірина зіткнулася з болісними емоціями. Першу спробу довелося перервати. Співачка не могла стримати сліз просто перед мікрофоном. Та згодом знову наважилася повернутися до студії.

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«Першого разу вона не змогла, почала співати й сльози не дали продовжити. Здавалося б, звична для неї справа. Прийшла вдруге і знову не змогла. Та крізь біль і сльози вона пробувала знову і знову», — пригадав Віталій.

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Допис Віталія Човника / © instagram.com/vitaliy_chovnyk

Чоловік Федишин зізнався, що ця робота стала емоційним випробуванням і для нього. Спостерігати за тим, як дружина виконує настільки особисту композицію, було надзвичайно важко. У певний момент він також не зміг стримати сліз.

«Вона співала і плакала. Я теж не міг стримати сліз. І тоді я вкотре зрозумів, яку неймовірну силу має музика. Іноді вона може сказати більше, ніж 1000 слів», — написав Човник.

Ірина Федишин та Віталій Човник

За словами Віталія, подружжя хоче, щоб їхня пісня відгукнулася людям, які також пережили втрату близьких. Він сподівається, що композиція допоможе слухачам виплакатися та знайти хоча б трохи душевного полегшення. Окремо чоловік подякував усім, хто підтримує родину в цей складний період.

Нагадаємо, Ірина Федишин і Віталій Човник втратили доньку Вероніку на 35-му тижні вагітності. Нещодавно чоловік розніс заяву медзакладу після фатальної помилки та показав відео лікарні після трагедії

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