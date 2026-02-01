Ірина Федишин покаталася з батьками на лижах і зачарувала сімейними фото у зимовій казці

Ірина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Українська співачка Ірина Федишин показала свій зимовий відпочинок.

Так, артистка разом з родиною вирушила до засніжених Карпат. Компанію їй склала вся родина, зокрема й батьки. Свою відпустку Ірина вирішила провести за активним видом спорту — катанням на лижах. Тож наробила казкових фото на засніжених схилах і показала майстерність мами й тата. До слова, на деякий час виконавиця навіть стала інструктором для родини.

«Вікенд у Карпатах з найріднішими. Був дуже насичений день, який ми провели разом із сім’єю. Просто насолоджувалися красою довкола, каталися на лижах і ніхто не мав часу на інтернет. Емоцій було багато. І це було прекрасно», — поділилася враженнями Федишин.

Ірина Федишин з родиною / © instagram.com/irynafedyshyn

Ірина Федишин з батьками / © instagram.com/irynafedyshyn

До слова, такий відпочинок Ірина запланувала одразу після низки концертів у рамках закордонного благодійного туру. За словами співачки, для дітей ця поїздка у гори була довгоочікуваною після таких регулярних переїздів. Так само свого щастя не приховувала й сама зірка.

«Люблю кататися на лижах. Олежик дуже любить. Не міг вже дочекатися коли вже мама приїде з туру, щоб поїхати на лижі», — зазначила Ірина.

Син Ірини Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

