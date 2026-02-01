ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
38
Час на прочитання
1 хв

Ірина Федишин покаталася з батьками на лижах і зачарувала сімейними фото у зимовій казці

Для відпочинку зірка обрала українські Карпати.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Ірина Федишин

Ірина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Українська співачка Ірина Федишин показала свій зимовий відпочинок.

Так, артистка разом з родиною вирушила до засніжених Карпат. Компанію їй склала вся родина, зокрема й батьки. Свою відпустку Ірина вирішила провести за активним видом спорту — катанням на лижах. Тож наробила казкових фото на засніжених схилах і показала майстерність мами й тата. До слова, на деякий час виконавиця навіть стала інструктором для родини.

«Вікенд у Карпатах з найріднішими. Був дуже насичений день, який ми провели разом із сім’єю. Просто насолоджувалися красою довкола, каталися на лижах і ніхто не мав часу на інтернет. Емоцій було багато. І це було прекрасно», — поділилася враженнями Федишин.

Ірина Федишин з родиною / © instagram.com/irynafedyshyn

Ірина Федишин з родиною / © instagram.com/irynafedyshyn

Ірина Федишин з батьками / © instagram.com/irynafedyshyn

Ірина Федишин з батьками / © instagram.com/irynafedyshyn

До слова, такий відпочинок Ірина запланувала одразу після низки концертів у рамках закордонного благодійного туру. За словами співачки, для дітей ця поїздка у гори була довгоочікуваною після таких регулярних переїздів. Так само свого щастя не приховувала й сама зірка.

«Люблю кататися на лижах. Олежик дуже любить. Не міг вже дочекатися коли вже мама приїде з туру, щоб поїхати на лижі», — зазначила Ірина.

Син Ірини Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Син Ірини Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Нагадаємо, нещодавно актор Тарас Цимбалюк приїхав до батьків у рідне місто Корсунь-Шевченківське й показався у їхній оселі. Зірка привітав батька з важливим святом.

Дата публікації
Кількість переглядів
38
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie