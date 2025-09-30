ТСН у соціальних мережах

123
2 хв

Ірина Федишин показала рідкісне фото з мамою і приголомшила їхньою схожістю

Артистка звернулася до рідної людини з нагоди особливого свята.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Ірина Федишин

Ірина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Українська співачка Ірина Федишин вперше за тривалий час показала фото з мамою.

Знімком із рідною людиною артистка поділилася не просто так. Річ у тім, що мама Ірини Федишин 30 вересня святкує день народження, тож виконавиця публічно привітала її. Співачка опублікувала фото з мамою, на якому вони позували на тлі неймовірної архітектури Львова. Також Ірина Федишин звернулася до рідної людини та адресувала їй теплі слова з привітаннями та побажаннями. Виконавиця неабияк вдячна їй за мудрі поради, за любов, енергію, позитив та чудовий приклад, як рухати у житті. Артистка побажала мамі здійснення всіх мрій і, звичайно ж, скорішої перемоги, аби настав мир, на який так чекають всі українці.

"Моя мамусю, вітаю вас з днем народження! Ви запалюєте все навколо своїм позитивом, енергією, світлом, любов'ю, запалом! Ваш внутрішній світ не відповідає вашим рокам! З вами завжди весело і цікаво. Мудрі поради, легкість до життя! Надихаюся, беру приклад. Завжди поруч, завжди підтримка. Будьте нам здорові і щасливі! Хай задумане здійсниться і якнайшвидше прийде перемога нашої України! Безмежно люблю вас! З днем народження, моя найрідніша!" – звернулась до мами артистка.

Ірина Федишин із мамою / © instagram.com/irynafedyshyn

Ірина Федишин із мамою / © instagram.com/irynafedyshyn

Підписники Ірини Федишин долучилися до привітань. Вони теж написали мамі артистки чимало теплих та приємних слів. Також фани виконавиці звернули увагу, що вони з рідною людиною схожі як дві краплі води.

