Ірина Федишин поховала доньку: чоловік співачки розкрив нові подробиці трагедії й звернувся до МОЗ

Ірина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

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Українська співачка Ірина Федишин поховала донечку Вероніку, яку втратила на восьмому місяці вагітності.

Чоловік артистки Віталій Човник оприлюднив детальну розповідь про пережиту родиною трагедію, показав листування з лікарками та заявив, що комісія МОЗ встановила сім порушень під час надання медичної допомоги його дружині. Також він звернувся до керівництва Лікарні Святої Анни, де Ірина Федишин втратила доньку, та міської влади Львова з вимогою надати відповіді.

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Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, що розповів чоловік Ірини Федишин про останні години перед госпіталізацією, які докази оприлюднив та чого вимагає від відповідальних за роботу медзакладу.

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Чоловік Ірини Федишин розповів про прощання з донькою

Віталій Човник поділився, що майже місяць після трагедії пам’ятає кожну мить тієї ночі, коли Ірина опинилася на операційному столі. Поки лікарі боролися за життя дружини, він чекав під дверима операційної та молився, щоб не втратити ще й маму їхніх двох синів.

«Бо я вже знав, що нашу донечку ми втратили. І тепер боявся втратити ще й дружину. Мою Ірину. Маму наших двох синів. Жінку, яку я люблю понад усе», — пригадав чоловік.

Допис Віталія Човника

Він також розповів, як уперше побачив мертву донечку після трагедії. За словами Віталія, він хотів попрощатися з дитиною, попри те, що медики між собою радилися, чи варто показувати йому дівчинку.

«Я дивився на свою донечку… Таку маленьку… Таку рідну. Вона була поруч. Але її вже не було з нами. І досі не можу зрозуміти, як це можливо», — написав він.

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Допис Віталія Човника

Чоловік згадав і про маленьку білу труну, яку тримав руками під час прощання з Веронікою. Він зізнався, що мріяв стати батьком донечки, однак натомість йому довелося пережити найстрашнішу втрату й поховати з Іриною спільну третю дитину.

«Маленька біла труна, а там згасле життя і розбиті мрії… Майже місяць минув відтоді, як наше життя розділилося на „до“ і „після“. Але я пам’ятаю все. Кожну хвилину, кожен погляд, кожне слово… Коридор лікарні, зачинені двері операційної, тривожні обличчя медиків», — поділився Віталій.

Допис Віталія Човника

Віталій Човник оприлюднив листування з лікарками

Окрему частину допису чоловік присвятив обставинам, які передували госпіталізації Ірини. Він назвав імена двох медикинь, до яких родина зверталася тієї ночі: Христини Мельник, яка вела вагітність співачки, та Ольги Коваль, у якої артистка вже народжувала сина Олега й планувала зустрічати донечку.

Допис Віталія Човника

За словами Віталія, коли близько 17:30 Ірина поскаржилася на біль у животі, вона написала своїй лікарці Христині Мельник. Та, як стверджує чоловік, порадила прийняти ліки і магній, полежати та за годину повідомити про самопочуття. Коли біль не минув, Ірина запитала, чи може її оглянути черговий лікар. Однак, за словами Віталія, натомість отримала рекомендацію звернутися до іншої медикині — Ольги Коваль.

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Допис Віталія Човника

Чоловік зазначив, що саме Ольга Коваль запропонувала прийти до них додому, оскільки жила неподалік. Під час огляду, як стверджує Віталій, лікарка подивилася на живіт Ірини та провела внутрішній огляд, однак не перевірила серцебиття дитини й артеріальний тиск.

«Сказала те, що ви вже всі чули і знаєте, що нічого критичного не бачить, що треба ставити ті свічі далі й все має бути добре», — пригадав чоловік.

Віталій також опублікував скриншоти листування з обома лікарками, які, за його словами, підтверджують описані ним обставини. Він обурився, що Христина Мельник, яка вела вагітність Ірини та знала про тривалий біль, досі працює в лікарні й приймає вагітних. Чоловік закликав керівництво медзакладу надати оцінку її діям.

Чоловік співачки заявив про сім порушень, які встановила комісія МОЗ у пологовому

Віталій Човник також розповів, що після трагедії звернувся до Міністерства охорони здоров’я України зі скаргою. За його словами, він спілкувався з міністром Віктором Ляшком, а в лікарні провели перевірку.

Чоловік стверджує, що комісія МОЗ зафіксувала сім порушень під час надання медичної допомоги Ірині. Серед них він назвав неналежну оцінку ризиків під час вагітності, відсутність належного спостереження після госпіталізації, суттєве запізнення з проведенням УЗД, неналежне визначення та документування обсягу крововтрати, а також неправильну тактику переливання крові та її компонентів.

Допис Віталія Човника

Крім того, за словами Віталія, комісія вказала на несвоєчасне надання екстреної медичної допомоги, зокрема запізнілу діагностику відшарування плаценти, та порушення у веденні медичної документації.

«Найважливіше: комісія МОЗ офіційно встановила, що медична допомога Ірині не відповідала стандартам і протоколам», — наголосив Човник.

Він також поставив під сумнів окремі записи в медичних документах. Зокрема, за його словами, час прибуття родини до лікарні вказали як 4:55, хоча насправді вони приїхали о 3:55. Також у документах нібито зазначили, що Ірину транспортували на каталці, хоча вона йшла самостійно. Чоловік вимагає пояснити, хто вносив ці записи та чому вони, за його твердженням, не відповідають дійсності. Зокрема, звернувся до керівника лікарні Гаврилюк Світлани.

Допис Віталія Човника

Віталій Човник звернувся до мера Львова та керівництва лікарні

У дописі чоловік Ірини Федишин окремо звернувся до директорки Лікарні Святої Анни Світлани Гаврилюк. Він дорікнув їй за відсутність відкритої комунікації з журналістами та запитав, чи отримала оцінку робота всіх медиків, причетних до лікування його дружини.

Допис Віталія Човника

Також Віталій згадав розмову з генеральним директором Першого медичного об’єднання Львова Олегом Самчуком, до якого його скерував мер міста Андрій Садовий. За словами чоловіка, під час спілкування він порушував питання не лише про дії конкретних лікарів, а й про організацію роботи пологового відділення, зокрема відсутність цілодобового чергування фахівця з УЗД, що зокрема й стало фатальним для Ірини.

Допис Віталія Човника

Човник наголосив, що наявність сучасного обладнання не має сенсу без спеціалістів, які можуть ним скористатися в критичний момент. Він також звернувся до міської влади та Міністерства охорони здоров’я із закликом забезпечити належну роботу пологових будинків.

Чи вимагатиме родина Ірини Федишин кримінальної відповідальності

Наприкінці допису Віталій Човник порушив питання можливої кримінальної відповідальності за обставини, які призвели до втрати донечки та критичного стану його дружини. Водночас він наголосив, що остаточне рішення щодо подальших дій належить ухвалити їм з Іриною.

«Я не хочу помсти. Я хочу правди. Я не хочу, щоб когось покарали тільки тому, що мені боляче. Не хочу безпідставно звинувачувати людей», — підкреслив чоловік.

Допис Віталія Човника

Він додав, що не прагне знецінювати роботу українських медиків, які щодня рятують життя, а хоче домогтися змін у системі, щоб інші родини не переживали подібного.

«Ми не можемо змінити минулого. Але ми ще можемо зробити все від нас залежне, щоб змінити чиєсь майбутнє, щоб жоден батько і мама не прощалися з маленькою білою труною…» — підсумував Віталій Човник.

Нагадаємо, співачка Ірина Федишин після втрати доньки також заявила, що залишалася без матки — вона також назвала винних і розкрила деталі.

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