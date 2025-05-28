Ірина Федишин розповіла про загибель брата на війні та чому за понад два роки не змогла його поховати

Ірина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

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Українська співачка Ірина Федишин розповіла про болісну втрату двоюрідного брата Романа Климковича на війні.

Чоловік захищав країну від російських окупантів. На жаль, його життя трагічно обірвалося 9 лютого 2023 року. Ірина Федишин в інтерв'ю Маші Єфросиніній поділилася, що спілкувалася з побратимами Романа. Брат артистки загинув через ворожий приліт до будинку, поруч із яким перебували військові.

"Я бачила фотографію, як він лежав убитий біля того будинку. Хлопці сфоткали, тому що в нас ще була надія, можливо, вони помилилися, можливо, це не він. Я питала у хлопців, як це сталося, багато спілкувалася з його бригадою. Вони зібралися під будинком, де не було зв'язку, і туди був приліт", - поділилася артистка.

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Ірина Федишин із братом Романом / © instagram.com/irynafedyshyn

Співачка говорить, що так і не змогла поховати брата. Річ у тім, що територія, де він загинув, - окупована. Побратими Романа намагалися дістати його тіло, але не вдалося. Ірина Федишин теж зробила вже можливе, однак без результату.

"Він залишився на тій території, окупованій. Знаю, що хлопці намагалися якось дістати його, але нічого не вийшло. Ну і, звісно, ми в пошуках билися, телефонували всюди, куди можна, але нічого з того не вийшло. Так і немає тіла, казали, чекайте", - говорить співачка.

Ірина Федишин додала, що смерть Романа далася їй боляче. Однак після цього артистка зрозуміла, що не має права опускати рук. Нині виконавиця робить все можливе, аби якомога більше допомагати військовим, аби ті поверталися додому живими.

Ірина Федишин із братом Романом / © instagram.com/irynafedyshyn

"Він загинув за нашу Україну. Віддав своє життя. Це дуже боляче насправді. Але цей біль не дає шансів опустити руки. Навпаки – він змушує з усіх сил боротися за нашу Україну, допомагати нашим хлопцям, щоб вони поверталися живими з фронту", - додала співачка.

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Нагадаємо, раніше Ірина Федишин зізналась, на які кошти живе її сім'я під час війни. Понад два роки виконавиця працювала безкоштовно і всі кошти переказувала на допомогу ЗСУ.