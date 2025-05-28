ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1395
Час на прочитання
2 хв

Ірина Федишин розповіла про загибель брата на війні та чому за понад два роки не змогла його поховати

Брат артистки трагічно пішов з життя в лютому 2023 року. Військовий загинув у боях під Соледаром.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ірина Федишин

Ірина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Українська співачка Ірина Федишин розповіла про болісну втрату двоюрідного брата Романа Климковича на війні.

Чоловік захищав країну від російських окупантів. На жаль, його життя трагічно обірвалося 9 лютого 2023 року. Ірина Федишин в інтерв'ю Маші Єфросиніній поділилася, що спілкувалася з побратимами Романа. Брат артистки загинув через ворожий приліт до будинку, поруч із яким перебували військові.

"Я бачила фотографію, як він лежав убитий біля того будинку. Хлопці сфоткали, тому що в нас ще була надія, можливо, вони помилилися, можливо, це не він. Я питала у хлопців, як це сталося, багато спілкувалася з його бригадою. Вони зібралися під будинком, де не було зв'язку, і туди був приліт", - поділилася артистка.

Ірина Федишин із братом Романом / © instagram.com/irynafedyshyn

Ірина Федишин із братом Романом / © instagram.com/irynafedyshyn

Співачка говорить, що так і не змогла поховати брата. Річ у тім, що територія, де він загинув, - окупована. Побратими Романа намагалися дістати його тіло, але не вдалося. Ірина Федишин теж зробила вже можливе, однак без результату.

"Він залишився на тій території, окупованій. Знаю, що хлопці намагалися якось дістати його, але нічого не вийшло. Ну і, звісно, ми в пошуках билися, телефонували всюди, куди можна, але нічого з того не вийшло. Так і немає тіла, казали, чекайте", - говорить співачка.

Ірина Федишин додала, що смерть Романа далася їй боляче. Однак після цього артистка зрозуміла, що не має права опускати рук. Нині виконавиця робить все можливе, аби якомога більше допомагати військовим, аби ті поверталися додому живими.

Ірина Федишин із братом Романом / © instagram.com/irynafedyshyn

Ірина Федишин із братом Романом / © instagram.com/irynafedyshyn

"Він загинув за нашу Україну. Віддав своє життя. Це дуже боляче насправді. Але цей біль не дає шансів опустити руки. Навпаки – він змушує з усіх сил боротися за нашу Україну, допомагати нашим хлопцям, щоб вони поверталися живими з фронту", - додала співачка.

Нагадаємо, раніше Ірина Федишин зізналась, на які кошти живе її сім'я під час війни. Понад два роки виконавиця працювала безкоштовно і всі кошти переказувала на допомогу ЗСУ.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
1395
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie