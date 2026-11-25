Ірина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

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Українська співачка Ірина Федишин поступово повертається до творчої діяльності після важкої втрати, про яку стало відомо в жовтні.

Артистка у фотоблогу поділилася новими кадрами зі студії звукозапису та показала, чим зараз наповнені її будні. На опублікованих кадрах виконавиця працює над новою музикою разом із професіоналом зі звукозапису. Поруч із нею також перебуває чоловік Віталій Човник, який підтримує дружину в цей непростий період.

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«З головою в роботу», — коротко підписала кадри Ірина.

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Ірина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Схоже, саме творчість нині стає для співачки одним зі способів поступово оговтатися після пережитого. Нещодавно вона вже презентувала першу після трагедії пісню під назвою «Біль». Федишин пояснювала, що хотіла передати в ній власні почуття та підтримати людей, які також проходять через втрату.

Під новою публікацією артистки зібралося чимало теплих слів. Підписники радіють, що Ірина знову працює над музикою, та зізнаються, що чекають на її наступні релізи й концерти.

Раді вас бачити в роботі, чекаємо ваші пісні.

Ви молодець, Іринко! Чекаємо на Вас і Ваших нових пісень. Дуже раді Вас знову бачити. Любимо і бажаємо нових успіхів у творчості.

Іриночко! Ви Велика молодець що не здаєтеся! Чекаємо нових концертів!

Молодчинка, сильна жінка!

Ірина Федишин втратила доньку — причини трагедії та подробиці, які шокують

Про трагедію в родині Ірини Федишин стало відомо 13 жовтня. Тоді її чоловік і продюсер Віталій Човник повідомив, що вони втратили доньку на восьмому місяці очікування. Водночс сама співачка пережила стан, небезпечний для життя. Згодом артистка розповіла, що дівчинку назвали Веронікою. Через важкі ускладнення під час вагітності медикам довелося видалити Ірині матку, тож вона, на жаль, більше не зможе народити дітей.

За словами Федишин, трагедія сталася через передчасне відшарування плаценти, яке супроводжувалося внутрішньою кровотечею. Перший біль вона відчула одного дня ввечері, однак спочатку він минув. Коли неприємні відчуття повернулися, співачка звернулася до лікарів, які наполягали приймати певні медикаменти та чекати на їхню дію після домашнього огляду.

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Допис Ірини Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

До пологового будинку вона приїхала вже вночі, де під час обстеження медики не виявили серцебиття дитини та діагностували відшарування плаценти. Через сильну кровотечу артистці провели складну операцію. У медичній виписці, за її словами, зазначили внутрішньоутробну загибель дитини, видалення матки та геморагічний шок III ступеня.

Після пережитого родина звернулася до Міністерства охорони здоров’я з проханням перевірити обставини надання медичної допомоги. Комісія МОЗ згодом повідомила про сім виявлених порушень, серед яких — затримка ультразвукової діагностики та несвоєчасне виявлення відшарування плаценти. Раніше сама Ірина Федишин оприлюднила детальну хронологію подій.

Тим часом чоловік співачки Віталій Човник уже назвав прізвища винних і вимагає справедливості з належним покаранням усіх причетних.

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