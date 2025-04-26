Ірина Федишин стала жертвою шахраїв і звернулася до військових із важливою заявою

Ірина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

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Українська співачка Ірина Федишин, яка нещодавно закупила 376 автомобілів на фронт, зіткнулася з шахраями.

У своєму фотоблогу виконавиця поділилася неприємним інцидентом. Днями вона дізналася, що військові отримують фальшиві дзвінки від її нібито благодійного фонду з вимаганням коштів за надані авто. Ірина одразу заперечила причетність до цього. Артистка наголосила, що всі транспортні засоби передає воїнам особисто й безкоштовно.

"Шахраї телефонують нашим захисникам, обіцяють їм автівки, а потім вимагають кошти за ці машини, паливо та інші послуги. Хочу наголосити, що Благодійний фонд Ірини Федишин ніколи не вимагає жодних коштів від військових. Усі 368 машин ми віддали нашим захисникам абсолютно безкоштовно й особисто в руки без жодних посередників", — пояснила зірка.

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Сторіз Ірини Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Тож Федишин попросила військових не реагувати на шахрайські дзвінки і одразу звертатися до правоохоронців. До того ж артистка додала, що всі причетні будуть покарані відповідно до закону.

"Звертаюся до наших військових. Якщо ви зіткнулися з такою ситуацію, будьте обачними й звертається до відповідних правоохоронних органів. Звісно, ми це теж так не залишимо, бо це торкається святого – допомоги військовим. Ті, хто займаються такими махінаціями, будуть за це відповідати", — закликала співачка.

Нагадаємо, нещодавно дружина Володимира Остапчука Катерина звинуватила його колишню Христину Горняк у незаконних схемах і скандальних романах з одруженими.