Ірина Федишин уперше після трагедії показалася в лікарні та розчулила фото з синами

Ірина Федишин / © facebook.com/ifedyshyn

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Українська співачка Ірина Федишин уперше після втрати ненародженої доньки показалася в лікарняній палаті та розповіла, що допомагає їй переживати важкий період.

Артистка опублікувала фотографію, на якій позує на кушетці поруч із двома синами, а на тлі видніються букети квітів. На знімку Ірина усміхається, хоча, як зізналася сама, дається їй це непросто. Співачка поступово оговтується після пережитого та вчиться жити далі. У цей час найбільшою опорою для неї стала родина. Особливо артистку підтримують її хлопчики, які щодня огортають маму любов’ю та турботою.

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«Посмішка… як же важко інколи вона дається, коли серце переповнене болем… Та сьогодні я хочу подарувати вам частинку свого тепла…, нехай крізь біль і сльози… та я дуже стараюся… день за днем, маленькими кроками збираю себе докупи і вчуся жити далі, знаходжу сили робити ці маленькі кроки назустріч життю», — поділилася Федишин.

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Допис Ірини Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Співачка зізналася, що саме любов синів допомагає їй знаходити сили рухатися вперед. Хлопчики постійно цікавляться її самопочуттям, обіймають і нагадують, наскільки сильно її люблять. Особливо зворушливими для Ірини стали слова старшого сина Юрчика, який хвилювався за маму під час її перебування в лікарні. Він зізнався, що радів, коли під час відеодзвінків знову бачив її усмішку.

«Любов моїх неймовірних синочків…, мої два крила, які тримають мене, заради яких, я прокидаюся і посміхаюся зранку, які декілька разів на день нагадують мені, що зараз час поцілунків та обіймів, які раз за разом говорять мені: "Мама, ми Вас так любимо..", "Ви в нас найкращі ..", "Як Ви себе почуваєте ..?"» — написала артистка.

Федишин також розповіла про підтримку чоловіка, який постійно перебуває поруч із нею, а також батьків та інших рідних. Окремо співачка подякувала шанувальникам за численні повідомлення, молитви й теплі слова, які допомагають їй не втрачати сил у цей непростий час.

«Боже, дякую тобі за своїх дітей, за ту силу, яку вони дають мені, за їхні обійми, посмішки, які сьогодні лікують мою зранену душу», — зворушливо звернулася до Бога Ірина.

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Ірина Федишин із синами / © instagram.com/irynafedyshyn

Артистка наголосила, що відчуває любов і турботу людей, які розділили біль її родини. За словами співачки, саме підтримка близьких і прихильників допомагає їй поступово відновлюватися та робити маленькі кроки назустріч життю.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Федишин довела до сліз зверненням до покійної донечки й показала, яким уявляла її голос.

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