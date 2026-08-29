Ірина Федишин відреагувала на резонанс через державну нагороду після обурливих слів чоловіка

Ірина Федишин та Віталій Човник / © instagram.com/irynafedyshyn

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Українська співачка Ірина Федишин після резонансу навколо державних нагород відверто пояснила, як сама ставиться до почесних відзнак і що для неї насправді є найбільшим визнанням.

Днями ім’я артистки опинилося в центрі активних обговорень у Мережі. Приводом став допис її чоловіка та продюсера Віталія Човника. Він публічно порушив тему відсутності Ірини Федишин серед артистів, яких відзначили державними нагородами до Дня Незалежності. Допис швидко набув розголосу та викликав хвилю реакцій. Сама ж співачка зізналася, що не очікувала такого масштабу обговорень. Тож зірка вирішила особисто звернутися до прихильників.

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«Друзі, насправді, я завжди спокійно відносилася і відношуся до відзнак. Бо найважливіше — це ваша любов! Але у мене є чоловік, який вирішив написати свою думку і підмітити тему про нагороди. Я навіть не очікувала, що цей допис отримає такий відгук — стільки ваших коментарів, репостів, повідомлень і публікацій у різних пабліках та медіа», — наголосила співачка.

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Ірина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Ірина Федишин також подякувала шанувальникам за численні слова підтримки, які отримала після цього резонансу. Виконавиця наголосила, що уважно читає повідомлення від своєї аудиторії та надзвичайно цінує таку небайдужість. За словами артистки, саме любов слухачів є для неї значно важливішою за будь-які офіційні регалії.

«Тому сьогодні просто хочу від себе сказати вам: ДЯКУЮ! Дякую за таку неймовірну підтримку, за ваші слова і щирість. Я все бачу, читаю і дуже це ціную. Бо найбільша нагорода для артиста — ваша любов, повні зали і пісні, які живуть у ваших серцях. Дякую, що ви поруч!» — підсумувала зірка.

Ірина Федишин та Віталій Човник / © instagram.com/irynafedyshyn

Зазначимо, раніше чоловік Ірини Федишин Віталій Човник публічно висловив обурення через те, що співачку не включили до списку діячів культури, відзначених президентськими нагородами до Дня Незалежності України. Його допис викликав активне обговорення серед користувачів Мережі та привернув увагу до теми державного визнання українських артистів.

Нагадаємо, нещодавно чоловік Федишин, крім того, що заступився за дружину без звань, ще й дорікнув за «заслуженого» Потапа.

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