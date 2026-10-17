Ірина Федишин вперше після трагедії із втратою доньки вийшла на зв'язок

Ірина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

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Українська співачка Ірина Федишин, яка на восьмому місяці вагітності втратила доньку, вперше вийшла на зв’язок.

Про трагедію у родині виконавиці стало відомо ввечері 13 жовтня. Всі подробиці розповідав чоловік Ірини Федишин — Віталій Човник. Тим часом сама ж співачка не виходила на зв’язок, оскільки перебувала в тяжкому стані.

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Однак, вочевидь, виконавиці стало краще. Артистка вийшла в Instagram-stories та звернулась до прихильників. Ірина Федишин подякував всім за підтримку в момент горя.

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«Дякую, що ви поруч…», — звернулась до прихильників Ірина Федишин.

Допис Ірини Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Що відомо про трагедію в сім’ї Ірини Федишин

Співачка чекала на народження доньки. Однак увечері 13 жовтня чоловік артистки шокував новиною, що в їхній родині сталась трагедія. Ірина Федишин втратила донечку. Сама ж співачка теж перебувала в тяжкому стані. Лікарі боролись за життя артистки і, на щастя, змогли її врятувати.

Зараз родина Ірини Федишин переживає горе та особливо не коментує цю тему. Проте нещодавно чоловік артистки Віталій Човник вперше розкрив подробиці втрати доньки та порятунку дружини.

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