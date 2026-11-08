Ірина Федишин втратила доньку і залишалася без матки: співачка назвала винних і розкрила деталі

Ірина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

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Українська співачка Ірина Федишин пережила страшну сімейну трагедію — під час вагітності вона втратила доньку, а сама ледь не померла через важкі ускладнення.

Артистці довелося перенести екстрену операцію, під час якої лікарі видалили їй матку. Тепер виконавиця вперше розкрила подробиці тієї фатальної ночі, а її чоловік Віталій Човник пообіцяв оприлюднити ще більше деталей та назвати прізвища людей, до яких у родини залишаються серйозні запитання.

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Про пережите подружжя розповіло в Instagram. Ірина у великому дописі зізналася, що досі намагається прийняти нову реальність, переживає багато болю та має чимало запитань щодо обставин трагедії.

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Чому померла донька Ірини Федишин

За словами співачки, трагедія сталася в неділю, яка спочатку нічим не віщувала біди. Вранці Ірина почувалася добре, а згодом разом із родиною відвідала храм. Там вона сповідалася та причастилася. Артистка пригадує, що під час служби відчувала рухи своєї донечки й насолоджувалася цими моментами.

Увечері Ірина відчула легкий ниючий біль унизу живота. Спочатку подумала, що це тренувальні перейми. Однак після повернення додому неприємні відчуття поновилися. Співачка зв'язалася з лікарками, які спостерігали її вагітність. Після огляду вдома одна з них припустила, що це передчасні пологи, та рекомендувала препарати й відпочинок.

Допис Ірини Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Однак біль не минав, а поступово ставав сильнішим. Близько третьої години ночі чоловік Віталій повіз дружину до пологового будинку у Львові. Туди вони прибули о 3:55.

Медики намагалися прослухати серцебиття дитини, але безрезультатно. Згодом під час УЗД стало зрозуміло, що серцебиття донечки немає. Чоловік співачки зв'язався з лікарем, у якого Ірина проходила обстеження під час вагітності. Той, побачивши зображення на моніторі, повідомив про повне відшарування плаценти та необхідність негайної операції.

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Як пояснила артистка, кровотеча відбувалася всередину, тому зовні її не було видно. Від першого болю до операції минуло майже 12 годин.

Допис Ірини Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Допис Ірини Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Співачці видалили матку: вона ледь не померла

Стан Ірини був критичним. Після операції вона прокинулася в палаті та усвідомила, що її донечки більше немає. Згодом артистка дізналася, що сама також перебувала на межі життя та смерті. Через важкі ускладнення лікарям довелося видалити їй матку. Тож співачка назавжди втратила можливість самостійно народити ще одну дитину.

У медичній виписці були зазначені три важкі наслідки пережитого: внутрішньоутробна загибель донечки, видалення матки та геморагічний шок III ступеня.

«Я втратила не лише донечку... Я більше ніколи не зможу народити дитину», — з болем зізналася Ірина.

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Допис Ірини Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Допис Ірини Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Ірина Федишин має запитання до медиків

Окремо артистка розповіла про обставини надання їй медичної допомоги. Вона не розуміє, чому після перших скарг її не скерували до лікарні, чому під час домашнього огляду не перевірили серцебиття дитини та не виміряли артеріальний тиск.

Також Ірина поставила запитання щодо відсутності чергового лікаря УЗД у пологовому та затримки з обстеженням. За її словами, попри важкий стан, їй доводилося самостійно пересуватися між поверхами лікарні з кровотечою, що було дуже непросто. Крім того, у медичному протоколі було зазначено, що її транспортували на каталці, хоча, як стверджує співачка, цього не було.

Ірина наголосила, що не є медиком і не береться самостійно встановлювати причини трагедії. Водночас вона сподівається, що всі обставини будуть з'ясовані, а керівництво медичного закладу зробить необхідні висновки.

Допис Ірини Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Допис Ірини Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Чоловік Ірини Федишин пообіцяв назвати прізвища винних

Після відвертої розповіді співачки відреагував і її чоловік Віталій. Він зізнався, що досі важко переживає трагедію, та пояснив, чому раніше не розповідав про неї публічно: хотів дати дружині час оговтатися.

«А мене як чоловіка і батька досі розриває зсередини від усього, що сталося… І сьогодні вона знайшла в собі мужність розповісти про пережите першою. І повірте, вона розповіла про все ще дуже стримано…» — написав Віталій.

Допис Ірини Федишин - коментар Віталія Човника / © instagram.com/irynafedyshyn

Водночас чоловік пообіцяв оприлюднити значно більше подробиць про обставини тієї ночі, організацію роботи лікарні та рішення конкретних людей. Він також заявив, що назве прізвища тих, до кого в родини залишаються серйозні запитання.

«Я розповім значно більше. Про обставини тієї ночі, про організацію роботи лікарні, про дії та рішення конкретних людей. І назву прізвища тих, до кого залишаються серйозні запитання. Я не хочу, щоб ця історія залишилася лише нашим особистим болем. Я хочу, щоб правда була почута, щоб на всі запитання були дані відповіді, а найголовніше — щоб жодній іншій родині не довелося пережити те, що пережили ми», — наголосив чоловік артистки.

«Моя історія на цій землі ще не завершена»: як Ірина Федишин вчиться жити після втрати доньки

Після пережитого Ірина Федишин поступово вчиться приймати нову реальність. Вона зізналася, що їй досі боляче усвідомлювати втрату донечки та неможливість народити ще одну дитину.

Попри невимовний біль, співачка намагається знаходити сили жити далі заради своїх рідних — чоловіка, синів та батьків. Вона подякувала Богові за те, що залишилася живою, і зізналася, що вчиться жити одночасно з двома почуттями: безмежним болем за втраченим і вдячністю за можливість продовжувати свій шлях.

«Я дуже хочу відпустити цю ситуацію, бо мені важко на серці», — поділилася артистка.

Водночас Ірина вірить, що пережите не стане кінцем її історії. Вона вдячна за те, що залишилася поруч із близькими, яким потрібна, та намагається поступово відновлюватися після пережитого.

«Якщо Він зберіг мені життя, значить, моя історія на цій землі ще не завершена», — підсумувала співачка.

Допис Ірини Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

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