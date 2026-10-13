Ірина Федишин втратила доньку: співачка перебуває в тяжкому стані

Ірина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

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Українська співачка Ірина Федишин втратила маленьку донечку, про вагітність якою оголосила у серпні цього року.

Про трагедію в родині повідомив чоловік виконавиці Віталій Човник. В Instagram-stories він розповів, що вони втратили маленьку донечку. Сама Ірина Федишин зараз перебуває в тяжкому стані. У подробиці чоловік артистки не став вдаватися.

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«Ми втратили нашу маленьку донечку. Ірина жива, але переживає важкий стан, ми ледь не втратили і її», — повідомив чоловік артистки.

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Віталій Човник говорить, що їхня родина зараз переживає тяжку трагедію та відчуває жахливий біль Разом із тим він попросив помолитися за душу донечки, а також за скоріше відновлення самої Ірини Федишин.

Допис чоловіка Ірини Федишин / © instagram.com/vitaliy_chovnyk

«Моє серце розбите на шматки, найстрашніші дні у моєму житті, болить страшенно… Просимо молитов за душу маленького Ангелика і за здоров’я та відновлення Ірини», — написав чоловік артистки.

Зазначимо, у серпні цього року Ірина Федишин оголосила, що чекає на третю дитину. Наприкінці вересня артистка, яка вже виховує двох синів, зізналась, що стане мамою саме донечки. На жаль, у родині виконавиці сталась трагедія. Артистка втратила дитину.

Нагадаємо, 13 жовтня помер зірка «Ветеранів космічних військ» Олександр «Веня» Венедчук. Гумористові було всього 32 роки.

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