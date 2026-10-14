Ірина Федишин втратила доньку: Єфросиніна, Решетнік, Ротару й інші з болем відреагували на горе

Ірина Федишин, Маша Єфросиніна, Григорій Решетнік

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Українські знаменитості висловили співчуття Ірині Федишин та її родині після звістки про втрату ненародженої доньки на останніх місяцях вагітності.

Трагічну новину повідомив чоловік співачки Віталій Човник. Він опублікував чорно-біле фото з лікарні та зізнався, що ситуація могла коштувати життя не лише їхній дитині, а й самій Ірині. Нині артистка перебуває у тяжкому стані під наглядом лікарів.

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Донедавна подружжя з нетерпінням чекало на появу третьої дитини, яка ось-ось мала з’явитися на світ. Ірина та Віталій уже виховують двох синів, а новина про те, що вони очікують доньку, принесла родині особливу радість. Співачка навіть присвятила ненародженій дівчинці пісню «Серденько».

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Ірина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Після звістки про трагедію колеги та друзі артистки почали залишати слова підтримки в Instagram. Серед тих, хто відгукнувся на горе родини, — Даша Астаф’єва, Ауріка Ротару, Маша Єфросиніна, Світлана Тарабарова, Христина та Григорій Решетніки й інші.

«Дуже тяжкі дні для всіх… невимовний біль. Співчуття вашій родині», — написала Даша Астаф’єва.

Христина Решетнік зізналася, що важко знайти слова в такій ситуації, та побажала родині сил пережити втрату: «Складно підібрати слова. Нехай Господь допоможе пережити втрату. Ми з вами, прийміть найщиріші співчуття». Її чоловік Григорій Решетнік закликав молитися за родину: «Прийміть найщиріші співчуття, молімося».

Ауріка Ротару: «Мої співчуття вашій родині».

Світлана Тарабарова: «Боже. Обіймаємо вас всією родиною, біль невимовна».

Наталка Денисенко: «Боже, це таке горе, наші співчуття».

Маша Єфросиніна передала Ірині свої обійми: «Мої найміцніші обійми Ірині та всій вашій родині».

Оля Цибульська побажала співачці сил і здоров’я, а Соломія Вітвіцька висловила підтримку близьким та побажала Ірині якнайшвидшого одужання.

Допис Віталія Човника / © instagram.com/vitaliy_chovnyk

Окремо на реакцію користувачів соцмереж звернула увагу ведуча Марічка Падалко. Вона засудила коментарі, у яких люди пов’язували трагедію з тим, що співачка відкрито розповідала про вагітність і тішилася періоду очікування на диво. Ведуча різко вступилася за родину й різко засудила гейтерів.

«„Щастя любить тишу“, „Навіщо було показувати вагітність?“ Українські соцмережі занурилися в середньовіччя після трагічної новини про те, що Ірина Федишин втратила на 35 тижні вагітності дитину і, судячи з допису її чоловіка, ледь не померла сама.

Коли ви пишете такі коментарі жінці, яка втратила дитину, це ви фактично її звинувачуєте, мовляв, „ти сама винна“. Це якийсь середньовічний забобон, який перетворює горе на покарання за радість. Я вважаю, що жінка має право радіти вагітності і ділитися своїм щастям.

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Я народила своїх дітей до появи соцмереж, але і тоді стикалася із осудом, що я купувала дитячі речі наперед. У мене до таких людей було просте запитання, чи вони наперед готують чоловіку подарунок на день народження чи чекають власне самого дня народження, щоб зробити покупку.

Нам хочеться вірити, якщо поводитися «правильно», нічого страшного не станеться. Але це не так. Трагедії стаються не через фото в соцмережах. Вони стаються і без них… Я просто хочуть висловити найщиріші співчуття Ірині і її родині і побажати сил все витримати», — написала Марічка у відповідь на всі негативні коментарі довкола новини.

Допис Марічки Падалко / © instagram.com/marichkapadalko

Нагадаємо, у той же день стало відомо про смерть коміка з «ВКВ» Олександра Венедчука, якого всі знали як Веню. Українські зірки так само з болем відреагували на сумну новину.

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