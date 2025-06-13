Ірина Федишин викрила шахрайку та посадила її за ґрати: "Тривають слідчі дії"

Ірина Федишин звернулася до правоохоронних органів / © instagram.com/irynafedyshyn

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Українська співачка Ірина Федишин посприяла затриманню шахрайки, яка незаконно використовувала її благодійний фонд для наживи на військових.

Про жахливий інцидент артистка розповідала раніше. Тоді вона ділилася, що була обурена вчинком невідомих, які здійснювали фальшиві дзвінки воїнам від її нібито благодійного фонду з вимаганням коштів за надані авто. Як і обіцяла, артистка звернулася до правоохоронних органів і довела справу до кінця — викрила зловмисників.

"Шахрайка за ґратами. Я не знаю, якими людьми потрібно бути, щоб наживатися на військових. До мене дійшла інформація, що невідомі мені особи телефонують військовим, представляються волонтерами БФ "Ірини Федишин", обіцяють автівки, натомість беруть за це з військових кошти і просто зникають. Хочу ще раз наголосити, що всі автівки, які ми передали на фронт, ми передали абсолютно безкоштовно! І коли я дізналася про такі шахрайські схеми з військовими, я не змогла змовчати і звернулася зі заявою до поліції", - зізналася виконавиця.

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Ірина Федишин покарала зловмисницю / © instagram.com/irynafedyshyn

У результаті розшуку причетних Ірина Федишин подякувала правоохоронним органам за допомогу у вирішенні проблеми. За словами артистки, зараз триває досудове розслідування. Підозрюваній загрожує до восьми років за ґратами.

"Станом на зараз вже можу вам повідомити, що зловмисників викрито і взято під арешт. Тривають слідчі дії. Шахрайкою виявилася 23-річна мешканка Закарпаття. Щиро дякую правоохоронним органам, які викрили її. Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили їй про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 4.4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до восьми років. Досудове розслідування триває. Суд обрав підозрюваній міру запобіжного заходу – тримання під вартою з можливістю внесення застави", — приголомшила Ірина.

Нагадаємо, нещодавно СБУ оголосила про підозру російському реперу-путіністу Тіматі, який підтримував окупаційний режим.