Ірина Федишин з чоловіком і синами повернулася з-за кордону та замилувала зимовою казкою

Ірина Федишин з чоловіком і синами / © instagram.com/irynafedyshyn

Українська співачка Ірина Федишин після насичених гастрольних благодійних турів за океаном повернулася додому й поділилася теплими родинними фото.

У фотоблогу артистка опублікувала рідкісні фото з чоловіком Віталієм Човником і синами, які одразу привернули увагу шанувальників. На знімках Федишин позує у яскравому пальті з українськими мотивами на тлі зимових пейзажів. Зірка зізналася, що особливо цінує можливість бути поруч із сім’єю, адже саме рідні дають їй відчуття спокою та опори.

Ірина Федишин з родиною / © instagram.com/irynafedyshyn

Окрему увагу підписники звернули на синів співачки. Хлопці помітно подорослішали та стали справжніми красенями. Старший син Юрій із темними очима більше схожий на батька й уже активно долучається до маминих концертів, допомагаючи з технічними моментами. Молодший Олег — світлоокий і дуже нагадує саму Ірину.

Ірина Федишин з сином Олегом / © instagram.com/irynafedyshyn

Фанати не приховували захоплення, зазначаючи, що родина Федишин має дуже гармонійний вигляд.

Неймовірні! Щастя Вашій чудовій родині!

Дякую за допомогу ЗСУ

Дуже гарні фотографії

