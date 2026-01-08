- Дата публікації
Ірина Федишин з чоловіком і синами повернулася з-за кордону та замилувала зимовою казкою
Тривалий час вся родина перебувала у благодійному турі, а тепер відпочиває вдома.
Українська співачка Ірина Федишин після насичених гастрольних благодійних турів за океаном повернулася додому й поділилася теплими родинними фото.
У фотоблогу артистка опублікувала рідкісні фото з чоловіком Віталієм Човником і синами, які одразу привернули увагу шанувальників. На знімках Федишин позує у яскравому пальті з українськими мотивами на тлі зимових пейзажів. Зірка зізналася, що особливо цінує можливість бути поруч із сім’єю, адже саме рідні дають їй відчуття спокою та опори.
Окрему увагу підписники звернули на синів співачки. Хлопці помітно подорослішали та стали справжніми красенями. Старший син Юрій із темними очима більше схожий на батька й уже активно долучається до маминих концертів, допомагаючи з технічними моментами. Молодший Олег — світлоокий і дуже нагадує саму Ірину.
Фанати не приховували захоплення, зазначаючи, що родина Федишин має дуже гармонійний вигляд.
Неймовірні! Щастя Вашій чудовій родині!
Дякую за допомогу ЗСУ
Дуже гарні фотографії
